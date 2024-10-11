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MasterChef Ayşe, Acun Ilıcalı'nın Kendisine Ev Aldığı İddiasına Yanıt Verdi!

MasterChef Ayşe, Acun Ilıcalı'nın Kendisine Ev Aldığı İddiasına Yanıt Verdi!

Acun Ilıcalı MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
11.10.2024 - 17:24

Son eleme potasından çıkamayıp MasterChef'e veda eden Ayşe Ekiz'in elenmesi herkesi çok üzmüştü. Afyon'da hayvancılık yapan Ayşe'ye Acun Ilıcalı'nın ev aldığı iddiaları sosyal medyada dolaşırken o iddiaya Ayşe'den yanıt geldi.

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Afyon'da hayvancılıkla uğraşan Ayşe Ekiz, koyunlarıyla beraber çektiği başvuru videosuyla hepimizin sempatisini kazanmıştı.

Afyon'da hayvancılıkla uğraşan Ayşe Ekiz, koyunlarıyla beraber çektiği başvuru videosuyla hepimizin sempatisini kazanmıştı.

Son eleme potasında MasterChef'e ve hayallerine veda eden Ayşe hepimizi üzerken TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın Ayşe'ye ev aldığı iddiaları sosyal medyada dolaşmaya başlamıştı.

Son eleme potasında MasterChef'e ve hayallerine veda eden Ayşe hepimizi üzerken TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın Ayşe'ye ev aldığı iddiaları sosyal medyada dolaşmaya başlamıştı.

Yarışmadan elenir elenmez köyüne dönen Ayşe, sosyal medya paylaşımlarıyla aktif olurken Acun Ilıcalı hakkında ortaya atılan iddiaya da yanıt verdi.

Yarışmadan elenir elenmez köyüne dönen Ayşe, sosyal medya paylaşımlarıyla aktif olurken Acun Ilıcalı hakkında ortaya atılan iddiaya da yanıt verdi.

Ayşe, Instagram hesabından "Ev konusu yalan haber" yazarak iddiaları çürüttü.

Ayşe, Instagram hesabından "Ev konusu yalan haber" yazarak iddiaları çürüttü.

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