MasterChef Ayşe, Acun Ilıcalı'nın Kendisine Ev Aldığı İddiasına Yanıt Verdi!
MasterChef Ayşe, Acun Ilıcalı'nın Kendisine Ev Aldığı İddiasına Yanıt Verdi!
Son eleme potasından çıkamayıp MasterChef'e veda eden Ayşe Ekiz'in elenmesi herkesi çok üzmüştü. Afyon'da hayvancılık yapan Ayşe'ye Acun Ilıcalı'nın ev aldığı iddiaları sosyal medyada dolaşırken o iddiaya Ayşe'den yanıt geldi.
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Afyon'da hayvancılıkla uğraşan Ayşe Ekiz, koyunlarıyla beraber çektiği başvuru videosuyla hepimizin sempatisini kazanmıştı.
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Son eleme potasında MasterChef'e ve hayallerine veda eden Ayşe hepimizi üzerken TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın Ayşe'ye ev aldığı iddiaları sosyal medyada dolaşmaya başlamıştı.
Yarışmadan elenir elenmez köyüne dönen Ayşe, sosyal medya paylaşımlarıyla aktif olurken Acun Ilıcalı hakkında ortaya atılan iddiaya da yanıt verdi.
Ayşe, Instagram hesabından "Ev konusu yalan haber" yazarak iddiaları çürüttü.
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