MasterChef Ayşe, Acun Ilıcalı'nın Kendisine Ev Aldığı İddiasına Yanıt Verdi!

Son eleme potasından çıkamayıp MasterChef'e veda eden Ayşe Ekiz'in elenmesi herkesi çok üzmüştü. Afyon'da hayvancılık yapan Ayşe'ye Acun Ilıcalı'nın ev aldığı iddiaları sosyal medyada dolaşırken o iddiaya Ayşe'den yanıt geldi.