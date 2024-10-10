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Canlı Yayında Burnu Kanayan Cem Öğretir'in Eşinden İlk Açıklama

Canlı Yayında Burnu Kanayan Cem Öğretir'in Eşinden İlk Açıklama

Atv
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 15:33

Dün (9 Ekim) Esra Erol canlı yayınına katılan Ana Haber Bülteni sunucusu Cem Öğretir'in aniden burnu kanamaya başlamış ve herkes büyük bir şaşkınlık yaşamıştı. Cem Öğretir'in spiker eşi Seda Öğretir, eşinin sağlık durumu hakkında konuştu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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atv Ana Haber Bülteni sunucusu Cem Öğretir, dün haberler öncesinde Esra Erol'un canlı yayınına dahil olmuş ve konuşurken burnu kanamaya başlamıştı.

atv Ana Haber Bülteni sunucusu Cem Öğretir, dün haberler öncesinde Esra Erol'un canlı yayınına dahil olmuş ve konuşurken burnu kanamaya başlamıştı.

Burada bahsetmiştik:

Söz konusu olayın ardından hastaneye kaldırılan Cem Öğretir'in sağlık durumu herkesi meraklandırırken Kahvaltı Haberleri'nde Öğretir'in sağlığının iyi olduğu söylenmişti.

Söz konusu olayın ardından hastaneye kaldırılan Cem Öğretir'in sağlık durumu herkesi meraklandırırken Kahvaltı Haberleri'nde Öğretir'in sağlığının iyi olduğu söylenmişti.

O haberimiz de burada:

Tüm Türkiye'nin gözü önünde yaşanan olayın ardından Cem Öğretir'in spiker eşi Seda Öğretir'den ilk açıklama geldi.

Tüm Türkiye'nin gözü önünde yaşanan olayın ardından Cem Öğretir'in spiker eşi Seda Öğretir'den ilk açıklama geldi.

“Cem iyi… Sabaha kadar hastanedeydik. Eve geldik. Beyin kanamasından şüphelenildi. Ama çok şükür beyin tomografisi temiz çıktı ve doktorlar o ihtimali eledi. İki alternatif üzerinde duruyorlar şimdi, ya burun damarlarıyla ilgili bir hassasiyet ya da ani bir tansiyon yükselmesine bağlı atak…”

“Cem iyi… Sabaha kadar hastanedeydik. Eve geldik. Beyin kanamasından şüphelenildi. Ama çok şükür beyin tomografisi temiz çıktı ve doktorlar o ihtimali eledi. İki alternatif üzerinde duruyorlar şimdi, ya burun damarlarıyla ilgili bir hassasiyet ya da ani bir tansiyon yükselmesine bağlı atak…”

“Gece boyunca inatçı burun kanaması hiç durmadı. Çok büyük bir tampon kullanıldı. Sabah kanaması durmuştu, tansiyonu çok iyiydi."

“Gece boyunca inatçı burun kanaması hiç durmadı. Çok büyük bir tampon kullanıldı. Sabah kanaması durmuştu, tansiyonu çok iyiydi."

'Sonuçlar takip edilecek ve tansiyonla ilgili bir sorun tespit edilirse bundan sonrası için bir kardiyologla yola devam edip gerek görülürse tansiyon ilacı kullanacak. 25 yıldır Cem’i tanıyorum ilk kez burnunun kanadığını görüyorum. Zaten Cem de canlı yayında burnunun aktığını sanmış. Merak eden herkese çok teşekkür ederim…”

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