Canlı Yayında Burnu Kanayan Cem Öğretir'in Eşinden İlk Açıklama

'Sonuçlar takip edilecek ve tansiyonla ilgili bir sorun tespit edilirse bundan sonrası için bir kardiyologla yola devam edip gerek görülürse tansiyon ilacı kullanacak. 25 yıldır Cem’i tanıyorum ilk kez burnunun kanadığını görüyorum. Zaten Cem de canlı yayında burnunun aktığını sanmış. Merak eden herkese çok teşekkür ederim…”