Canlı Yayında Burnu Kanayan Cem Öğretir'in Eşinden İlk Açıklama
Canlı Yayında Burnu Kanayan Cem Öğretir'in Eşinden İlk Açıklama
Dün (9 Ekim) Esra Erol canlı yayınına katılan Ana Haber Bülteni sunucusu Cem Öğretir'in aniden burnu kanamaya başlamış ve herkes büyük bir şaşkınlık yaşamıştı. Cem Öğretir'in spiker eşi Seda Öğretir, eşinin sağlık durumu hakkında konuştu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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atv Ana Haber Bülteni sunucusu Cem Öğretir, dün haberler öncesinde Esra Erol'un canlı yayınına dahil olmuş ve konuşurken burnu kanamaya başlamıştı.
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Söz konusu olayın ardından hastaneye kaldırılan Cem Öğretir'in sağlık durumu herkesi meraklandırırken Kahvaltı Haberleri'nde Öğretir'in sağlığının iyi olduğu söylenmişti.
Tüm Türkiye'nin gözü önünde yaşanan olayın ardından Cem Öğretir'in spiker eşi Seda Öğretir'den ilk açıklama geldi.
“Cem iyi… Sabaha kadar hastanedeydik. Eve geldik. Beyin kanamasından şüphelenildi. Ama çok şükür beyin tomografisi temiz çıktı ve doktorlar o ihtimali eledi. İki alternatif üzerinde duruyorlar şimdi, ya burun damarlarıyla ilgili bir hassasiyet ya da ani bir tansiyon yükselmesine bağlı atak…”
“Gece boyunca inatçı burun kanaması hiç durmadı. Çok büyük bir tampon kullanıldı. Sabah kanaması durmuştu, tansiyonu çok iyiydi."
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