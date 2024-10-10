MasterChef Muratcan, Meşhur Yeşil Yağın Tarifini Verdi
MasterChef Muratcan, Meşhur Yeşil Yağın Tarifini Verdi
MasterChef izleyicileri bilir ki yarışmacılarından tutun da şef tabaklarına kadar her tabakta muhakkak yeşil bir yağ görürüz. Peki MasterChef'in meşhur yeşil yağı nasıl yapılıyor? Yarışmacılardan Muratcan merak edenler için tarif verdi.
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7 sezondur ekranlara gelen MasterChef'i izleyenler bilir ki neredeyse her 5 tabaktan 2'sinde yeşil bir yağ sunumu şenlendirmek için kullanılır.
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Yarışmacıların sunumlarından tutun da şef tabaklarına kadar her yerde karşımıza çıkan yeşil yağ, yemeği görsel olarak üst seviyelere çıkarsa da ekran başındaki izleyiciler bu yağı nereden bulacaklarını bir türlü bilemiyordu.
MasterChef Türkiye 2024'ün sevilen yarışmacılarından Muratcan, her tabakta gördüğümüz yeşil yağın tarifini sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte o anlar:
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