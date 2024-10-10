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Survivor Turabi, Exatlon Yarışmacılarına Erik Dalı Oynattı

Survivor Turabi, Exatlon Yarışmacılarına Erik Dalı Oynattı

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 14:18

Survivor'ın en popüler yarışmacılarından Turbo Turabi, emekliliğini duyursa da Exatlon Almanya'nın teklifini geri çevirmeyerek yeni bir yarışmaya gitmişti. Turabi, burada Alman yarışmacılara Erik Dalı oynattı.

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2 kez şampiyon olarak Survivor'a adını yazdıran Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından artık emekli olacağını duyurmuştu.

2 kez şampiyon olarak Survivor'a adını yazdıran Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından artık emekli olacağını duyurmuştu.

Emekliliğini duyurduktan kısa süre sonra Exatlon Almanya'dan teklif aldığını ve gideceğini belirten Turbo Turabi sevenlerini tekrardan heyecanlandırırken parkur performansıyla Exatlon'a damga vuruyor.

Emekliliğini duyurduktan kısa süre sonra Exatlon Almanya'dan teklif aldığını ve gideceğini belirten Turbo Turabi sevenlerini tekrardan heyecanlandırırken parkur performansıyla Exatlon'a damga vuruyor.

Exatlon Almanya'ya yine Survivor yarışmacılarından Aycan'la katılan Turabi, yarışma programının bir bölümünde diğer yarışmacılara Erik Dalı oynattı.

Exatlon Almanya'ya yine Survivor yarışmacılarından Aycan'la katılan Turabi, yarışma programının bir bölümünde diğer yarışmacılara Erik Dalı oynattı.

Aycan'la beraber diğer yarışmacılara Erik Dalı oynamayı öğreten Turabi'nin o anları sosyal medyaya damga vurdu.

Aycan'la beraber diğer yarışmacılara Erik Dalı oynamayı öğreten Turabi'nin o anları sosyal medyaya damga vurdu.

İşte o anlar:

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