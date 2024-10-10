Survivor Turabi, Exatlon Yarışmacılarına Erik Dalı Oynattı
Survivor Turabi, Exatlon Yarışmacılarına Erik Dalı Oynattı
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2 kez şampiyon olarak Survivor'a adını yazdıran Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından artık emekli olacağını duyurmuştu.
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Emekliliğini duyurduktan kısa süre sonra Exatlon Almanya'dan teklif aldığını ve gideceğini belirten Turbo Turabi sevenlerini tekrardan heyecanlandırırken parkur performansıyla Exatlon'a damga vuruyor.
Exatlon Almanya'ya yine Survivor yarışmacılarından Aycan'la katılan Turabi, yarışma programının bir bölümünde diğer yarışmacılara Erik Dalı oynattı.
Aycan'la beraber diğer yarışmacılara Erik Dalı oynamayı öğreten Turabi'nin o anları sosyal medyaya damga vurdu.
İşte o anlar:
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