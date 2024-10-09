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Esra Erol'daki Pınar, Saplantılı Aşığıyla Canlı Yayında Yüzleşti

Esra Erol'daki Pınar, Saplantılı Aşığıyla Canlı Yayında Yüzleşti

Esra Erol Şiddet Kadına Şiddet
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 13:35

atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Pınar, saplantılı aşığı Haluk hakkındaki iddialarıyla hepimizi dumur etmişti. Son bölümde Pınar ve Haluk canlı yayında yüzleşti.

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Esra Erol'a çıkarak saplantılı aşığı Haluk'tan kurtulmak için yardım isteyen Pınar, iddialarıyla hepimizi dumur etmişti.

Esra Erol'a çıkarak saplantılı aşığı Haluk'tan kurtulmak için yardım isteyen Pınar, iddialarıyla hepimizi dumur etmişti.

Evli olan Haluk'tan ayrılan Pınar, saplantılı adamın bir türlü peşini bırakmadığını, sokak ortasında dövüldüğünü ve çıplak görüntülerini paylaştığını açıklamıştı.

Evli olan Haluk'tan ayrılan Pınar, saplantılı adamın bir türlü peşini bırakmadığını, sokak ortasında dövüldüğünü ve çıplak görüntülerini paylaştığını açıklamıştı.

Burada bahsetmiştik:

Pınar'ın bu iddialarının ardından Esra Erol, Pınar ve saplantılı aşığı Haluk'u canlı yayında bir araya getirip yüzleştirdi.

Pınar'ın bu iddialarının ardından Esra Erol, Pınar ve saplantılı aşığı Haluk'u canlı yayında bir araya getirip yüzleştirdi.

Canlı yayına katılan Haluk, "2009'dan beri evliyim ve ailemle yaşıyorum. Pınar, evli olduğumu 2 aylık ilişkimizden sonra öğrendi. Ailem geri dönmemi istedi ama Pınar'ı bırakamadım." dedi.

Canlı yayına katılan Haluk, "2009'dan beri evliyim ve ailemle yaşıyorum. Pınar, evli olduğumu 2 aylık ilişkimizden sonra öğrendi. Ailem geri dönmemi istedi ama Pınar'ı bırakamadım." dedi.

Haluk'u görünce sinir krizi geçiren Pınar, "Ne istedin benden?" diye yakarırken Haluk, çıplak görüntüler için "Benim elimde olan videoları da benim paylaşmama gerek yok ki kendisi benden önce TikTok hesabında defalarca paylaşmış." açıklamasında bulundu.

Haluk'u görünce sinir krizi geçiren Pınar, "Ne istedin benden?" diye yakarırken Haluk, çıplak görüntüler için "Benim elimde olan videoları da benim paylaşmama gerek yok ki kendisi benden önce TikTok hesabında defalarca paylaşmış." açıklamasında bulundu.
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Ayrıca Haluk, Pınar'ın kendisine büyü yaptırdığını ve eşinden bu yüzden soğudunu belirtti.

Ayrıca Haluk, Pınar'ın kendisine büyü yaptırdığını ve eşinden bu yüzden soğudunu belirtti.

Pınar ise Haluk'un eşini fare zehriyle öldürmek istediğini iddia etti.

Büyük yüzleşmede Haluk, Pınar'ın kumalığını kabul ettiğini "Ben seni bırakmayacağım, kumalığı kabul ettim. Bana ev aç." ifadeleriyle anlattı.

Büyük yüzleşmede Haluk, Pınar'ın kumalığını kabul ettiğini "Ben seni bırakmayacağım, kumalığı kabul ettim. Bana ev aç." ifadeleriyle anlattı.

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