Esra Erol'daki Pınar, Saplantılı Aşığıyla Canlı Yayında Yüzleşti
Esra Erol'daki Pınar, Saplantılı Aşığıyla Canlı Yayında Yüzleşti
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Esra Erol'a çıkarak saplantılı aşığı Haluk'tan kurtulmak için yardım isteyen Pınar, iddialarıyla hepimizi dumur etmişti.
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Evli olan Haluk'tan ayrılan Pınar, saplantılı adamın bir türlü peşini bırakmadığını, sokak ortasında dövüldüğünü ve çıplak görüntülerini paylaştığını açıklamıştı.
Pınar'ın bu iddialarının ardından Esra Erol, Pınar ve saplantılı aşığı Haluk'u canlı yayında bir araya getirip yüzleştirdi.
Canlı yayına katılan Haluk, "2009'dan beri evliyim ve ailemle yaşıyorum. Pınar, evli olduğumu 2 aylık ilişkimizden sonra öğrendi. Ailem geri dönmemi istedi ama Pınar'ı bırakamadım." dedi.
Haluk'u görünce sinir krizi geçiren Pınar, "Ne istedin benden?" diye yakarırken Haluk, çıplak görüntüler için "Benim elimde olan videoları da benim paylaşmama gerek yok ki kendisi benden önce TikTok hesabında defalarca paylaşmış." açıklamasında bulundu.
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Ayrıca Haluk, Pınar'ın kendisine büyü yaptırdığını ve eşinden bu yüzden soğudunu belirtti.
Büyük yüzleşmede Haluk, Pınar'ın kumalığını kabul ettiğini "Ben seni bırakmayacağım, kumalığı kabul ettim. Bana ev aç." ifadeleriyle anlattı.
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