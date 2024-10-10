Canlı Yayında Burnu Kanayan Cem Öğretir'in Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Geldi!
Canlı Yayında Burnu Kanayan Cem Öğretir'in Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Geldi!
Dün akşam ana haber bülteni öncesi Esra Erol'da programına bağlanan Cem Öğretir'in bir anda burnu kanamış ve izleyenleri korkutmuştu. Öğretir'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.
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Dün akşam Esra Erol'da programının sonunda ana haber bülteni öncesi Cem Öğretir'e günün başlıklarını almak için bağlanıldı.
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Ancak konuşmasını tamamlamak üzere olan Öğretir'in bir anda burnu kanamaya başladı ve izleyenleri korkuttu.
Pelin Başalma Şanlı'nın sunduğu Kahvaltı Haberleri'nde Cem Öğretir'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Yayın sonrası hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Öğretir'in, yapılan tetkikler sonucu önemli bir sağlık probleminin bulunmadığının anlaşılmasının taburcu edildiği öğrenildi.
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