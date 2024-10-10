Ceylin ve Ilgaz Şimdiden Özlendi: Yargı'nın Senaristi Sema Ergenekon'dan Yeni Dizi Geliyor!
Ceylin ve Ilgaz Şimdiden Özlendi: Yargı'nın Senaristi Sema Ergenekon'dan Yeni Dizi Geliyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
Televizyon ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan ve üçüncü sezonunun ardından final yapan Yargı, izleyenlerini bir hayli üzmüş ve şimdiden özlenmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin senaristi Sema Ergenekon'un Ay Yapım'a yeni bir dizi yazdığını duyurdu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kanal D ekranlarında 3 sezon boyunca izleyiciyle buluşan ve Uluslararası Emmy Ödülü kazanan Yargı'yı unutmak mümkün değil.
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Ceylin'le Ilgaz'ın aşkını ve adalet arayışını izlediğimiz dizinin hayranları en az bir sezon daha uzatılabileceği düşüncesine sahip.
Yerini tutar mı bilemiyoruz ama dizinin senaristi Sema Ergenekon ile ilgili yeni bir haber ortaya çıktı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ergenekon bir kez daha Ay Yapım'la el sıkıştı. Dizinin adının şu anlık "Serçe" olarak düşünüldüğü, ancak kanalının ve oyuncularının henüz netleşmediği açıklandı.
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