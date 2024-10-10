Ceylin ve Ilgaz Şimdiden Özlendi: Yargı'nın Senaristi Sema Ergenekon'dan Yeni Dizi Geliyor!

Televizyon ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan ve üçüncü sezonunun ardından final yapan Yargı, izleyenlerini bir hayli üzmüş ve şimdiden özlenmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin senaristi Sema Ergenekon'un Ay Yapım'a yeni bir dizi yazdığını duyurdu.

Kaynak: Birsen Altuntaş