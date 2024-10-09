Cem Öğretir'in Bağlandığı Esra Erol Canlı Yayınında Aniden Burnunun Kanaması Korkuttu!
Cem Öğretir'in Bağlandığı Esra Erol Canlı Yayınında Aniden Burnunun Kanaması Korkuttu!
Esra Erol'da programının kapanışına kapanan Cem Öğretir'in aniden burnu kanadı. yayında burnunun kanadığını fark etmeyen Cem Öğretir izleyenleri korkuttu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol, programının kapanışında Ana Haber Bülteni öncesi Cem Öğretir'e bağlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haberlerin ana başlıklarını izleyiciye ileten Cem Öğretir'in aniden burnu kanamaya başladı.
Esra Erol'un büyük panik yapmasına rağmen Öğretir'in fark etmediği kanamanın ardından yayın sonlandırıldı.
Ana haber bültenini Cem Öğretir yerine Özlem Aktay sundu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın