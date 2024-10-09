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Cem Öğretir'in Bağlandığı Esra Erol Canlı Yayınında Aniden Burnunun Kanaması Korkuttu!

Cem Öğretir'in Bağlandığı Esra Erol Canlı Yayınında Aniden Burnunun Kanaması Korkuttu!

Atv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 19:03

Esra Erol'da programının kapanışına kapanan Cem Öğretir'in aniden burnu kanadı. yayında burnunun kanadığını fark etmeyen Cem Öğretir izleyenleri korkuttu.

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Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol, programının kapanışında Ana Haber Bülteni öncesi Cem Öğretir'e bağlandı.

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol, programının kapanışında Ana Haber Bülteni öncesi Cem Öğretir'e bağlandı.

Haberlerin ana başlıklarını izleyiciye ileten Cem Öğretir'in aniden burnu kanamaya başladı.

Haberlerin ana başlıklarını izleyiciye ileten Cem Öğretir'in aniden burnu kanamaya başladı.

Esra Erol'un büyük panik yapmasına rağmen Öğretir'in fark etmediği kanamanın ardından yayın sonlandırıldı.

Esra Erol'un büyük panik yapmasına rağmen Öğretir'in fark etmediği kanamanın ardından yayın sonlandırıldı.

Ana haber bültenini Cem Öğretir yerine Özlem Aktay sundu.

Ana haber bültenini Cem Öğretir yerine Özlem Aktay sundu.

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