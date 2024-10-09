Mentollüsü İş Görür! Set Çalışanı Dizilerdeki Ağlama Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Anlattı

Dizi ya da film çekimlerinin her aşaması elbette zordur. Özellikle ağlama sahneleri... Set çalışanı Yener Yalçın, TikTok hesabında paylaştığı bir videoda ağlama sahnelerinin püf noktalarını anlatmış. Gelin hep birlikte ona kulak verelim...