Mentollüsü İş Görür! Set Çalışanı Dizilerdeki Ağlama Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Anlattı
Mentollüsü İş Görür! Set Çalışanı Dizilerdeki Ağlama Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Anlattı
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Televizyon ve sinema oyuncuları bazı sahnelerde öyle içten ve gerçekçi ağlar ki performanslarına resmen hayran oluruz. Kimileri de ağlayamaz, haliyle çok dalga geçeriz.
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Ağlama sahnelerinde o hüznü izleyiciye yansıtmak gerçekten çok zordur. Gözden yaş gelmeli, yüzün her yeri kızarmalı, varsa makyaj falan akmalı... Aklınıza şu an ne geliyorsa o olmalı yani!
Bazı oyuncular role kendini çok kaptırıp ağlarlar, peki ya ağlayamayanlar? Set çalışanı Yener Yalçın, TikTok'ta bu sorunun çaresinin mentollü bir merhem olduğunu anlattı.
Aslında soğan da olurdu ama modası geçmiş herhalde... Siz ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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