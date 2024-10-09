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Mentollüsü İş Görür! Set Çalışanı Dizilerdeki Ağlama Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Anlattı

Mentollüsü İş Görür! Set Çalışanı Dizilerdeki Ağlama Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Anlattı

yerli dizi Tiktok
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 18:31

Dizi ya da film çekimlerinin her aşaması elbette zordur. Özellikle ağlama sahneleri... Set çalışanı Yener Yalçın, TikTok hesabında paylaştığı bir videoda ağlama sahnelerinin püf noktalarını anlatmış. Gelin hep birlikte ona kulak verelim...

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Televizyon ve sinema oyuncuları bazı sahnelerde öyle içten ve gerçekçi ağlar ki performanslarına resmen hayran oluruz. Kimileri de ağlayamaz, haliyle çok dalga geçeriz.

Televizyon ve sinema oyuncuları bazı sahnelerde öyle içten ve gerçekçi ağlar ki performanslarına resmen hayran oluruz. Kimileri de ağlayamaz, haliyle çok dalga geçeriz.

Ağlama sahnelerinde o hüznü izleyiciye yansıtmak gerçekten çok zordur. Gözden yaş gelmeli, yüzün her yeri kızarmalı, varsa makyaj falan akmalı... Aklınıza şu an ne geliyorsa o olmalı yani!

Ağlama sahnelerinde o hüznü izleyiciye yansıtmak gerçekten çok zordur. Gözden yaş gelmeli, yüzün her yeri kızarmalı, varsa makyaj falan akmalı... Aklınıza şu an ne geliyorsa o olmalı yani!

Bazı oyuncular role kendini çok kaptırıp ağlarlar, peki ya ağlayamayanlar? Set çalışanı Yener Yalçın, TikTok'ta bu sorunun çaresinin mentollü bir merhem olduğunu anlattı.

Bazı oyuncular role kendini çok kaptırıp ağlarlar, peki ya ağlayamayanlar? Set çalışanı Yener Yalçın, TikTok'ta bu sorunun çaresinin mentollü bir merhem olduğunu anlattı.

Gelin ağlama sahnelerinin nasıl çekildiğinin ayrıntısını hep birlikte izleyelim:

Aslında soğan da olurdu ama modası geçmiş herhalde... Siz ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...

Aslında soğan da olurdu ama modası geçmiş herhalde... Siz ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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