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Ezel Karakterlerinin Yapay Zekayla Oluşturulmuş Hallerini Mutlaka Görmelisiniz!

Ezel Karakterlerinin Yapay Zekayla Oluşturulmuş Hallerini Mutlaka Görmelisiniz!

yerli dizi Tiktok Yapay Zeka
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 13:07

TikTok'ta v.dijital.sanat adlı bir kullanıcı, Ezel dizisi Mısır'da çekilseydi nasıl olurdu başlıklı bir yapay zeka videosu oluşturdu. Ortaya birbirinden ilginç görseller çıktı.

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2009-2011 yılları arasında televizyonda yayınlanan Ezel, Türk dizi tarihine en çok damga vuran yapımlardan biri. Oyuncu kadrosunda Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Tuncel Kurtiz ve Haluk Bilginer'in yer aldığı dizi aşk, ihanet ve entrika deyince ilk aklımıza gelenlerden.

2009-2011 yılları arasında televizyonda yayınlanan Ezel, Türk dizi tarihine en çok damga vuran yapımlardan biri. Oyuncu kadrosunda Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Tuncel Kurtiz ve Haluk Bilginer'in yer aldığı dizi aşk, ihanet ve entrika deyince ilk aklımıza gelenlerden.

Ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas'ın Monte Kristo Kontu romanından uyarlanan dizi, Ömer'in hem en yakın arkadaşları hem de sevdiği kadın tarafından ihanete uğrayıp hapse düşmesini ve onun Ezel Bayraktar kimliğiyle geri dönmesini konu almıştır.

Ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas'ın Monte Kristo Kontu romanından uyarlanan dizi, Ömer'in hem en yakın arkadaşları hem de sevdiği kadın tarafından ihanete uğrayıp hapse düşmesini ve onun Ezel Bayraktar kimliğiyle geri dönmesini konu almıştır.

Haliyle Türk popüler kültürünün en unutulmazları arasına girmiştir. Zira aradan yıllar geçse bile hepimiz bir şekilde Ömer ve Eyşan hakkında espriler yapıyor, onların yaşadıklarını bir şekilde kendi hayatımızda içselleştiriyoruz. Araya bir de yapay zeka giriyor.

Haliyle Türk popüler kültürünün en unutulmazları arasına girmiştir. Zira aradan yıllar geçse bile hepimiz bir şekilde Ömer ve Eyşan hakkında espriler yapıyor, onların yaşadıklarını bir şekilde kendi hayatımızda içselleştiriyoruz. Araya bir de yapay zeka giriyor.

TikTok'ta v.dijital.sanat adlı bir kullanıcı, Ezel dizisi Mısır'da çekilseydi nasıl olurdu başlıklı bir video oluşturdu. Kullanıcının oluşturduğu görseller gerçekten görmeye değer cinsten.

Fransız romanından uyarlanan bir Türk dizisi Mısır'da çekilseydi neler olurdu bilemiyoruz. Edmond Dantès'den Ömer Uçar'a giden yolda baş karakter 'Umar' olurdu herhalde. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

Fransız romanından uyarlanan bir Türk dizisi Mısır'da çekilseydi neler olurdu bilemiyoruz. Edmond Dantès'den Ömer Uçar'a giden yolda baş karakter 'Umar' olurdu herhalde. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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