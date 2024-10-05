Cuma Akşamının Rekabetine Dayanamayan O Dizi Reyting Kurbanı Olarak Final Yaptı!
Cuma Akşamının Rekabetine Dayanamayan O Dizi Reyting Kurbanı Olarak Final Yaptı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/u...
Cuma akşamları televizyon ekranlarında büyük bir rekabet yaşanıyor. Haliyle diziler bu rekabete dayanamıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre bir dizi daha yayın hayatını sona erdirdi. Detaylar içerikte!
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Yeni sezonda birbirinden dikkat çekici oyuncu kadrosu ve senaryosuyla pek çok dizi yayın hayatına başladı ancak bazıları rekabete dayanamadı.
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Geçtiğimiz hafta atv'de ekranlara gelen 'Kör Nokta' ile Kanal D'de yayınlanan 'Taş, Kağıt, Makas' beklenen reytingleri alamamış ve final yapma kararı almıştı.
Bir başka final haberi ise NOW kanalından geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ertan Saban ve Damla Sönmez'in başrollerinde oynadığı 'Kötü Kan' 6. bölümüyle ekranlara veda ediyor.
Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını ve Kara Ağaç Destanı'nın ekrana geldiği cuma akşamı 'Kötü Kan' istenilen başarıyı yakalayamadı. Siz bu diziyi izliyor muydunuz? Yorumlara buyrun...
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