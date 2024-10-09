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Yeni Sezonun Merak Uyandıran Dizilerinden Biri Olan 'Aşk, Evlilik, Boşanma'dan İlk Tanıtım Geldi!

Yeni Sezonun Merak Uyandıran Dizilerinden Biri Olan 'Aşk, Evlilik, Boşanma'dan İlk Tanıtım Geldi!

yerli dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 12:30

Başrolünde son dönemin en popüler kadın oyuncuları yer alan 'Aşk, Evlilik, Boşanma' dizisinden ilk tanıtım videosu geldi. Gelin önce bu görüntülere, ardından gelen sosyal medya yorumlarına birlikte bakalım.

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Başrollerinde Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun, Müjde Uzman'ın yer aldığı 'Aşk, Evlilik, Boşanma' dizisi yeni sezonun en merak uyandıran yapımları arasında.

Başrollerinde Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun, Müjde Uzman'ın yer aldığı 'Aşk, Evlilik, Boşanma' dizisi yeni sezonun en merak uyandıran yapımları arasında.

Dizi, aynı işte çalışan üç kadının hikayesine odaklanıyor. Hikaye bu üç kadın arkadaşın evlilikteki rolleri elinden alındıktan sonra bir araya gelip hayata tutunma çabalarını konu alıyor.

Dizi, aynı işte çalışan üç kadının hikayesine odaklanıyor. Hikaye bu üç kadın arkadaşın evlilikteki rolleri elinden alındıktan sonra bir araya gelip hayata tutunma çabalarını konu alıyor.

Başrollere Serhat Teoman, Levent Can, Furkan Okumuş, Teoman Kumbaracıbaşı, Metin Coşkun, Ayçin İnci, Nihal Koldaş, Serhat Nalbantoğlu ve Asu Lal Burnak gibi oyuncular eşlik ediyor.

Başrollere Serhat Teoman, Levent Can, Furkan Okumuş, Teoman Kumbaracıbaşı, Metin Coşkun, Ayçin İnci, Nihal Koldaş, Serhat Nalbantoğlu ve Asu Lal Burnak gibi oyuncular eşlik ediyor.

Yakın bir zamanda NOW'da yayınlanacak 'Aşk, Evlilik, Boşanma'dan ilk tanıtım görüntüleri geldi. Gelin önce bu tanıtıma, ardından gelen yorumlara birlikte bakalım.

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