Yeni Sezonun Merak Uyandıran Dizilerinden Biri Olan 'Aşk, Evlilik, Boşanma'dan İlk Tanıtım Geldi!
Yeni Sezonun Merak Uyandıran Dizilerinden Biri Olan 'Aşk, Evlilik, Boşanma'dan İlk Tanıtım Geldi!
Başrolünde son dönemin en popüler kadın oyuncuları yer alan 'Aşk, Evlilik, Boşanma' dizisinden ilk tanıtım videosu geldi. Gelin önce bu görüntülere, ardından gelen sosyal medya yorumlarına birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başrollerinde Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun, Müjde Uzman'ın yer aldığı 'Aşk, Evlilik, Boşanma' dizisi yeni sezonun en merak uyandıran yapımları arasında.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizi, aynı işte çalışan üç kadının hikayesine odaklanıyor. Hikaye bu üç kadın arkadaşın evlilikteki rolleri elinden alındıktan sonra bir araya gelip hayata tutunma çabalarını konu alıyor.
Başrollere Serhat Teoman, Levent Can, Furkan Okumuş, Teoman Kumbaracıbaşı, Metin Coşkun, Ayçin İnci, Nihal Koldaş, Serhat Nalbantoğlu ve Asu Lal Burnak gibi oyuncular eşlik ediyor.
1.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2.
3.
4.
5.
6.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
7.
8.
9.
10.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın