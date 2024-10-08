Evde Yok Yok! Zuhal Topal'ın Lüks Evi İzleyenlerin Çenesini Yormaya Yetti
Evde Yok Yok! Zuhal Topal'ın Lüks Evi İzleyenlerin Çenesini Yormaya Yetti
Ünlü sunucu Zuhal Topal evinin kapılarını geçtiğimiz aylarda Gazete Magazin'e açmıştı. Şimdiyse o görüntüler sosyal medyada epey bi' konuşuldu. Gelin X'te @egombilir adlı kullanıcının paylaşımından sonra gelen tepkilere birlikte bakalım.
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Ünlü isimlerin özel hayatları kadar yaşadıkları evler de bir hayli merak konusudur. Saray yavrusu gibi evlerinin odaları, dizaynları ve orada yapılabilecek aktiviteler hepimizi şöyle bi' uzaklara daldırır.
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İşte yine o evlerden biriyle karşınızdayız. Yaptığı programlarla Türk televizyonlarının en çok izlenen sunucularından biri olan Zuhal Topal, geçtiğimiz aylarda evinin kapılarını Gazete Magazin'e açmıştı. Televizyon başında izleyenler hayran kalmıştı.
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