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Evde Yok Yok! Zuhal Topal'ın Lüks Evi İzleyenlerin Çenesini Yormaya Yetti

Evde Yok Yok! Zuhal Topal'ın Lüks Evi İzleyenlerin Çenesini Yormaya Yetti

Magazin
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 11:54

Ünlü sunucu Zuhal Topal evinin kapılarını geçtiğimiz aylarda Gazete Magazin'e açmıştı. Şimdiyse o görüntüler sosyal medyada epey bi' konuşuldu. Gelin X'te @egombilir adlı kullanıcının paylaşımından sonra gelen tepkilere birlikte bakalım.

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Ünlü isimlerin özel hayatları kadar yaşadıkları evler de bir hayli merak konusudur. Saray yavrusu gibi evlerinin odaları, dizaynları ve orada yapılabilecek aktiviteler hepimizi şöyle bi' uzaklara daldırır.

Ünlü isimlerin özel hayatları kadar yaşadıkları evler de bir hayli merak konusudur. Saray yavrusu gibi evlerinin odaları, dizaynları ve orada yapılabilecek aktiviteler hepimizi şöyle bi' uzaklara daldırır.

İşte yine o evlerden biriyle karşınızdayız. Yaptığı programlarla Türk televizyonlarının en çok izlenen sunucularından biri olan Zuhal Topal, geçtiğimiz aylarda evinin kapılarını Gazete Magazin'e açmıştı. Televizyon başında izleyenler hayran kalmıştı.

İşte yine o evlerden biriyle karşınızdayız. Yaptığı programlarla Türk televizyonlarının en çok izlenen sunucularından biri olan Zuhal Topal, geçtiğimiz aylarda evinin kapılarını Gazete Magazin'e açmıştı. Televizyon başında izleyenler hayran kalmıştı.

Şimdilerde ise söz konusu o ev sosyal medyada tekrar gündeme geldi. X/Twitter'da @egombilir adlı kullanıcının paylaştığı o görüntüler izleyenleri hem şaşırttı hem de büyüledi.

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