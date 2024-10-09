Önce Kitapta, Sonra Meryem'in Rüyasında: Kızıl Goncalar'daki Arapça Yazının Sırrı Çözüldü!
Önce Kitapta, Sonra Meryem'in Rüyasında: Kızıl Goncalar'daki Arapça Yazının Sırrı Çözüldü!
Başrollerinde Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar'ın son bölümünde Arapça bir yazı göze battı. O yazının gizemini dizi severler için çözdük!
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NOW TV'nin iki sezondur reytingleri altüst eden dizisi Kızıl Goncalar'da bol bol mesaj var. Birçoğunu yakalayan izleyici Arapça yazının da peşine düştü.
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Siyasi ve ideolojik anlamda birçok metafor içeren dizinin son bölümünde tarikat lideri Vahit'in bir kitabın peşine düştüğünü gördük.
Ne hikmetse o kitap Cüneyd'in aklını yitirip sığındığı kütüphanecide çıktı. Lokman'ın sandıktan çıkardığı kitabın üstünde Arapça bir yazı yazıyordu.
Aynı yazıyı Meryem'in rüyasında da görmüştük: "La Edri"
Arapça "La Edri", Kime ait olduğu bilinmeyen nazım parçalarının altına “yazanı belli değil” anlamında konulan ibare anlamında kullanılıyor.
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Yani, bu kitap tarikatçılar için büyük bir önem taşırken Lokman'ın durduğu nokta iki taraf için de bir çekişmeye neden olacak gibi.
Arapça'da "bilmem" anlamına gelen bu kelimenin eser üzerine yazılması 'kime ait olduğu bilinmeyen' demektir. Ki bu da işleri iyice karıştıracak gibi görünüyor.
Lokman ile ilgili tahminler Mürşid ile alakası olduğu ve tarikatçılardan biri gibi görünerek eylemleri engellemek istediği.
Vahit ise belli ki bu kitabı yukardaki kişilere iletmek için uğraşıyor. Kitabın tarikata dair bilgiler içerdiği ihtimalini de unutmamak gerekir. Sizce neler olacak? Yorumlarda buluşalım...
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