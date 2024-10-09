MasterChef'te Gönülleri Kazanan Ayşe Ekiz'in Değişimi Akıllara "Estetik mi Yaptırdı?" Sorusunu Getirdi!

MasterChef'e Afyonkarahisar'dan katılan ve daha ilk günden izleyicinin sevgisini kazanan Ayşe, geçtiğimiz hafta elenmişti. Elendikten sonra büyük üzüntüye boğan Ayşe'nin yarışmanın başındaki ve sonundaki görüntüsü arasındaki farklılık akıllara estetik yaptırdığı ihtimalini getirdi.