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MasterChef'te Gönülleri Kazanan Ayşe Ekiz'in Değişimi Akıllara "Estetik mi Yaptırdı?" Sorusunu Getirdi!

MasterChef'te Gönülleri Kazanan Ayşe Ekiz'in Değişimi Akıllara "Estetik mi Yaptırdı?" Sorusunu Getirdi!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 01:00

MasterChef'e Afyonkarahisar'dan katılan ve daha ilk günden izleyicinin sevgisini kazanan Ayşe, geçtiğimiz hafta elenmişti. Elendikten sonra büyük üzüntüye boğan Ayşe'nin yarışmanın başındaki ve sonundaki görüntüsü arasındaki farklılık akıllara estetik yaptırdığı ihtimalini getirdi.

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MasterChef'e katıldığı ilk günden bu güne izleyicinin sevgisini kazanmayı başaran Ayşe, geçtiğimiz hafta yarışmaya veda etmişti.

MasterChef'e katıldığı ilk günden bu güne izleyicinin sevgisini kazanmayı başaran Ayşe, geçtiğimiz hafta yarışmaya veda etmişti.

Tüm sevenlerini vedasıyla büyük üzüntüye boğan Ayşe, yarışma sonrası da popülerliğini sürdürmeye devam ediyor.

Tüm sevenlerini vedasıyla büyük üzüntüye boğan Ayşe, yarışma sonrası da popülerliğini sürdürmeye devam ediyor.

Kısa sürede çok sevilen ve bu sayede de yarışma sonrası iş kapılarının birer birer açıldığı Ayşe değişimiyle de dikkat çekiyor.

Kısa sürede çok sevilen ve bu sayede de yarışma sonrası iş kapılarının birer birer açıldığı Ayşe değişimiyle de dikkat çekiyor.

Son paylaşımlarında yüzündeki değişikliğin gözlerden kaçmadığı yarışmacının küçük estetik dokunuşlar yaptırdığı düşünülüyor.

Son paylaşımlarında yüzündeki değişikliğin gözlerden kaçmadığı yarışmacının küçük estetik dokunuşlar yaptırdığı düşünülüyor.

Şöyle bir inceleyecek olursak kaşlarındaki farklılık ilk bakışta göze çarpıyor.

Şöyle bir inceleyecek olursak kaşlarındaki farklılık ilk bakışta göze çarpıyor.

Ayrıca yüz hatlarındaki gerginliği göz önüne alınca botoks yaptırdığı da düşünülebilir.

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Dudak ve burun dolgusu da yaptırmış olabileceği düşünülen Ayşe'nin gerçekten yüzüne bir şey yaptırdı mı bilinmez ama güzelliğine güzellik eklediği ortada! 😍

Dudak ve burun dolgusu da yaptırmış olabileceği düşünülen Ayşe'nin gerçekten yüzüne bir şey yaptırdı mı bilinmez ama güzelliğine güzellik eklediği ortada! 😍

Siz ne dersiniz? Gerçekten değişmiş mi?

Siz ne dersiniz? Gerçekten değişmiş mi?

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