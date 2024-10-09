MasterChef'te Gönülleri Kazanan Ayşe Ekiz'in Değişimi Akıllara "Estetik mi Yaptırdı?" Sorusunu Getirdi!
MasterChef'te Gönülleri Kazanan Ayşe Ekiz'in Değişimi Akıllara "Estetik mi Yaptırdı?" Sorusunu Getirdi!
MasterChef'e Afyonkarahisar'dan katılan ve daha ilk günden izleyicinin sevgisini kazanan Ayşe, geçtiğimiz hafta elenmişti. Elendikten sonra büyük üzüntüye boğan Ayşe'nin yarışmanın başındaki ve sonundaki görüntüsü arasındaki farklılık akıllara estetik yaptırdığı ihtimalini getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef'e katıldığı ilk günden bu güne izleyicinin sevgisini kazanmayı başaran Ayşe, geçtiğimiz hafta yarışmaya veda etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm sevenlerini vedasıyla büyük üzüntüye boğan Ayşe, yarışma sonrası da popülerliğini sürdürmeye devam ediyor.
Kısa sürede çok sevilen ve bu sayede de yarışma sonrası iş kapılarının birer birer açıldığı Ayşe değişimiyle de dikkat çekiyor.
Son paylaşımlarında yüzündeki değişikliğin gözlerden kaçmadığı yarışmacının küçük estetik dokunuşlar yaptırdığı düşünülüyor.
Şöyle bir inceleyecek olursak kaşlarındaki farklılık ilk bakışta göze çarpıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dudak ve burun dolgusu da yaptırmış olabileceği düşünülen Ayşe'nin gerçekten yüzüne bir şey yaptırdı mı bilinmez ama güzelliğine güzellik eklediği ortada! 😍
Siz ne dersiniz? Gerçekten değişmiş mi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın