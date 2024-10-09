Görüş Bildir
Haberler
TV
Oyunculuk Kariyeri de Varmış: Discord Kriziyle Gündeme Oturan Ecrin Su Çoban, Serenay Sarıkaya'yla Rol Almış!

Oyunculuk Kariyeri de Varmış: Discord Kriziyle Gündeme Oturan Ecrin Su Çoban, Serenay Sarıkaya'yla Rol Almış!

Serenay Sarıkaya
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 23:33

Discord'da dolandırıcılık ve şantaj iddialarıyla son günlerde gündemden düşmeyen ve soruşturmaya dahil edilen Ecrin Su Çoban'ın, Serenay Sarıkaya'yla Alice Müzikali'nde birlikte rol aldığı ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Son günlerde ülke gündeminde iç açıcı hiçbir haber yok ne yazık ki... Kadın cinayetleri, küçücük bedenlerin katledilmesi, siber zorbalıklar derken iç karartıcı günler yaşıyoruz.

Son günlerde ülke gündeminde iç açıcı hiçbir haber yok ne yazık ki... Kadın cinayetleri, küçücük bedenlerin katledilmesi, siber zorbalıklar derken iç karartıcı günler yaşıyoruz.

O haberlerden birinin gündeminde de sosyal medya fenomeni Ecrin Su Çoban var. Çünkü Discord'da dolandırıcılık ve şantaj iddialarıyla soruşturmaya dahil edilen Çoban'la ilgili söylentiler ağızları açık bırakacak cinsten.

O haberlerden birinin gündeminde de sosyal medya fenomeni Ecrin Su Çoban var. Çünkü Discord'da dolandırıcılık ve şantaj iddialarıyla soruşturmaya dahil edilen Çoban'la ilgili söylentiler ağızları açık bırakacak cinsten.

Her ne kadar hakkındaki iddiaları reddetse de son olarak evindeki dijital materyallere el konulacağı ve evinde arama yapılacağı haberi gelmişti.

Her ne kadar hakkındaki iddiaları reddetse de son olarak evindeki dijital materyallere el konulacağı ve evinde arama yapılacağı haberi gelmişti.

Peki biz nereden tanıyoruz Ecrin Su Çoban'ı? Öncelikle kendisini ekranlarda ilk olarak O Ses Çocuklar'da görmüştük.

Peki biz nereden tanıyoruz Ecrin Su Çoban'ı? Öncelikle kendisini ekranlarda ilk olarak O Ses Çocuklar'da görmüştük.

Detaylar:

Ekranlarla O Ses Çocuklar aracılığıyla tanışsa da bu onun için son olmadı ve kendisi Masal Şatosu serisinde başrolü kapmayı başardı!

Ekranlarla O Ses Çocuklar aracılığıyla tanışsa da bu onun için son olmadı ve kendisi Masal Şatosu serisinde başrolü kapmayı başardı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Üstüne bir de İyi Aile Babası (Babam Çok Değişti) dizisinde rol alan Çoban, çocuk oyuncu olarak epey tanınır hale gelmişti.

Üstüne bir de İyi Aile Babası (Babam Çok Değişti) dizisinde rol alan Çoban, çocuk oyuncu olarak epey tanınır hale gelmişti.

Bu sayede döneminin en sevilen dizilerinden biri olan Menajerimi Ara'da da rol almayı başarmıştı.

Bu sayede döneminin en sevilen dizilerinden biri olan Menajerimi Ara'da da rol almayı başarmıştı.

Oyunculuk ve sahne kariyeri açısından en görünür olduğu yer ise Alice Müzikali olmuştu.

Oyunculuk ve sahne kariyeri açısından en görünür olduğu yer ise Alice Müzikali olmuştu.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile birlikte rol alan Çoban, yine onunla birlikte müzikalin sembol şarkısını seslendirmişti.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile birlikte rol alan Çoban, yine onunla birlikte müzikalin sembol şarkısını seslendirmişti.

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Son olarak bu yıl Kardeş Takımı filminde Derya karakterine hayat veren Ecrin Su Çoban'ın soruşturmasının nasıl tamamlanacağı merak konusu...

Son olarak bu yıl Kardeş Takımı filminde Derya karakterine hayat veren Ecrin Su Çoban'ın soruşturmasının nasıl tamamlanacağı merak konusu...

Gelişmeleri takip edeceğiz...

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın