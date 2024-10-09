Oyunculuk Kariyeri de Varmış: Discord Kriziyle Gündeme Oturan Ecrin Su Çoban, Serenay Sarıkaya'yla Rol Almış!
Oyunculuk Kariyeri de Varmış: Discord Kriziyle Gündeme Oturan Ecrin Su Çoban, Serenay Sarıkaya'yla Rol Almış!
Discord'da dolandırıcılık ve şantaj iddialarıyla son günlerde gündemden düşmeyen ve soruşturmaya dahil edilen Ecrin Su Çoban'ın, Serenay Sarıkaya'yla Alice Müzikali'nde birlikte rol aldığı ortaya çıktı.
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Son günlerde ülke gündeminde iç açıcı hiçbir haber yok ne yazık ki... Kadın cinayetleri, küçücük bedenlerin katledilmesi, siber zorbalıklar derken iç karartıcı günler yaşıyoruz.
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O haberlerden birinin gündeminde de sosyal medya fenomeni Ecrin Su Çoban var. Çünkü Discord'da dolandırıcılık ve şantaj iddialarıyla soruşturmaya dahil edilen Çoban'la ilgili söylentiler ağızları açık bırakacak cinsten.
Her ne kadar hakkındaki iddiaları reddetse de son olarak evindeki dijital materyallere el konulacağı ve evinde arama yapılacağı haberi gelmişti.
Peki biz nereden tanıyoruz Ecrin Su Çoban'ı? Öncelikle kendisini ekranlarda ilk olarak O Ses Çocuklar'da görmüştük.
Ekranlarla O Ses Çocuklar aracılığıyla tanışsa da bu onun için son olmadı ve kendisi Masal Şatosu serisinde başrolü kapmayı başardı!
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Üstüne bir de İyi Aile Babası (Babam Çok Değişti) dizisinde rol alan Çoban, çocuk oyuncu olarak epey tanınır hale gelmişti.
Bu sayede döneminin en sevilen dizilerinden biri olan Menajerimi Ara'da da rol almayı başarmıştı.
Oyunculuk ve sahne kariyeri açısından en görünür olduğu yer ise Alice Müzikali olmuştu.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile birlikte rol alan Çoban, yine onunla birlikte müzikalin sembol şarkısını seslendirmişti.
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Son olarak bu yıl Kardeş Takımı filminde Derya karakterine hayat veren Ecrin Su Çoban'ın soruşturmasının nasıl tamamlanacağı merak konusu...
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