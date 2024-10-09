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Yabani'nin Final Yapıp Yapmayacağıyla İlgili Soru İşaretleri Sonunda Netlik Kazandı!

Yabani'nin Final Yapıp Yapmayacağıyla İlgili Soru İşaretleri Sonunda Netlik Kazandı!

Yabani Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 22:12

Yabani'nin final yapacağı iddiası ortalığı karıştırırken, dizinin oyuncuları birer birer iddiaları yalanlamaya başlamıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş iddialara son noktayı koydu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
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NOW TV'nin sevilen dizisi Yabani'nin düşen reytinglerinin ardından ortaya final iddiası atılmıştı.

NOW TV'nin sevilen dizisi Yabani'nin düşen reytinglerinin ardından ortaya final iddiası atılmıştı.

Dizinin oyuncularının birer birer iddiaları yalanlamasının ardından kafaların iyice karıştığı diziyle ilgili son noktayı gazeteci Birsen Altuntaş koydu.

Dizinin oyuncularının birer birer iddiaları yalanlamasının ardından kafaların iyice karıştığı diziyle ilgili son noktayı gazeteci Birsen Altuntaş koydu.

Her ne kadar reytingleri düşse de yurt dışı satışları yüksek olan dizinin sezon sonu final yapacağı iddiası üzerinde duran Altuntaş;

Her ne kadar reytingleri düşse de yurt dışı satışları yüksek olan dizinin sezon sonu final yapacağı iddiası üzerinde duran Altuntaş;

Dizinin aralık sonuna kadar kesin olarak devam edeceğini açıkladı.

Dizinin aralık sonuna kadar kesin olarak devam edeceğini açıkladı.

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