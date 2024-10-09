Kızıl Goncalar'a Annesi Meryem'e "Bana Benzeyeceksin!" Diyerek Başörtüsüne Saldıran Mira Damga Vurdu!
Kızıl Goncalar'a Annesi Meryem'e "Bana Benzeyeceksin!" Diyerek Başörtüsüne Saldıran Mira Damga Vurdu!
Kızıl Goncalar'ın yeni bölüm fragmanında Meryem'in hapisten çıkmasıyla Mira'yla savaşının başlaması bir oldu. 'Bundan sonra Zeynep'in annesi gibi değil, benim annem gibi görüneceksin. Önce bana benzeyeceksin!' diyerek Meryem'in başörtüsüne saldıran Mira fragmana damga vurdu.
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Kızıl Goncalar'ın yeni sezonunun ilk iki bölümüne önce kişilik bölünmesi yaşayan ve ardından adeta laik atak geçiren Cüneyd damga vurmuştu.
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Kendi benliğini unutunca kendini Levent Alkanlı sanan Cüneyd'in bu durumundan istifade eden Mira yanından hiç ayrılmamıştı.
Üstüne bir de Meryem'in annesi olduğunu öğrenen yine aynı Mira, yeni bölüm fragmanında bir sabır testine daha soktu çevresindekileri.
"Bundan sonra Zeynep'in annesi gibi değil, benim annem gibi görüneceksin." diyen Mira, "Önce bana benzeyeceksin!" diyerek Meryem'in başörtüsüne saldırdı.
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