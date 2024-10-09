Kızıl Goncalar'a Annesi Meryem'e "Bana Benzeyeceksin!" Diyerek Başörtüsüne Saldıran Mira Damga Vurdu!

Kızıl Goncalar'ın yeni bölüm fragmanında Meryem'in hapisten çıkmasıyla Mira'yla savaşının başlaması bir oldu. 'Bundan sonra Zeynep'in annesi gibi değil, benim annem gibi görüneceksin. Önce bana benzeyeceksin!' diyerek Meryem'in başörtüsüne saldıran Mira fragmana damga vurdu.