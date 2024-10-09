Canlı Yayında Bayıldı:“Kocam da Kocam” Şarkısıyla Tanınan Çift Boşanmalarının Ardından İlk Kez Bir Araya Geldi

Tüm sene hemen hemen her yerde duyduğumuz 'Kocam da Kocam' şarkısına kulağınız mutlaka aşinadır. Bu şarkı ile ünlenen Dora ile Ahmet Altınbaşak çifti, yazdıkları şarkı sözleriyle birçok çiftin birbirini iltifat yağmuruna tutmasını sağladı fakat kendileri boşanma haberleriyle herkesi şaşkına çevirdi bildiğiniz üzere.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkili bir süredir Uğur Arslan ve Songül Karlı'nın "Sana Değer" isimli programında uzlaşmaya çalışsa da yollarını ayırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çift boşanmalarının ardından yayında tekrar bir araya geldi. O anlarda Ahmet Altınbaşak fenalaşarak baygınlık geçirdi.
İşte o anlar;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın