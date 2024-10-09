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Canlı Yayında Bayıldı:“Kocam da Kocam” Şarkısıyla Tanınan Çift Boşanmalarının Ardından İlk Kez Bir Araya Geldi

Canlı Yayında Bayıldı:“Kocam da Kocam” Şarkısıyla Tanınan Çift Boşanmalarının Ardından İlk Kez Bir Araya Geldi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 20:24 Son Güncelleme: 09.10.2024 - 21:05

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Tüm sene hemen hemen her yerde duyduğumuz 'Kocam da Kocam' şarkısına kulağınız mutlaka aşinadır. Bu şarkı ile ünlenen Dora ile Ahmet Altınbaşak çifti, yazdıkları şarkı sözleriyle birçok çiftin birbirini iltifat yağmuruna tutmasını sağladı fakat kendileri boşanma haberleriyle herkesi şaşkına çevirdi bildiğiniz üzere.

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İkili bir süredir Uğur Arslan ve Songül Karlı'nın "Sana Değer" isimli programında uzlaşmaya çalışsa da yollarını ayırdı.

İkili bir süredir Uğur Arslan ve Songül Karlı'nın "Sana Değer" isimli programında uzlaşmaya çalışsa da yollarını ayırdı.

Çift boşanmalarının ardından yayında tekrar bir araya geldi. O anlarda Ahmet Altınbaşak fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Çift boşanmalarının ardından yayında tekrar bir araya geldi. O anlarda Ahmet Altınbaşak fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Tüm stüdyoyu domino taşı gibi deviren adamın o anları sosyal medyanın diline düştü.

İşte o anlar;

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