Canlı Yayında Bayıldı:“Kocam da Kocam” Şarkısıyla Tanınan Çift Boşanmalarının Ardından İlk Kez Bir Araya Geldi

Tüm sene hemen hemen her yerde duyduğumuz 'Kocam da Kocam' şarkısına kulağınız mutlaka aşinadır. Bu şarkı ile ünlenen Dora ile Ahmet Altınbaşak çifti, yazdıkları şarkı sözleriyle birçok çiftin birbirini iltifat yağmuruna tutmasını sağladı fakat kendileri boşanma haberleriyle herkesi şaşkına çevirdi bildiğiniz üzere.