Müge Anlı'dan Programdaki Karışık Aile İlişkisine "Kızılcık Şerbeti" Benzetmesi!
Müge Anlı'dan Programdaki Karışık Aile İlişkisine "Kızılcık Şerbeti" Benzetmesi!
Gündüz kuşağının en sevilen işlerinden Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümüne Müge Anlı'nın benzetmesi damga vurdu. Anlı, programa başvuran ailenin karmaşık ilişkilerini Kızılcık Şerbeti'ne benzetti.
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Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümüne bir ailenin karmaşık ilişkisi damga vurdu.
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76 yaşındaki Şemsettin Emecen'in şüpheli ölümü sonrası soluğu Müge Anlı'da alan ailesi, aile içerisindeki ilişkileri anlatırken herkesin kafasını karıştırdı.
Programa katılan eş ve çocuklar, aile bağlarını şöyle açıkladı:
Anlı, bu anlatımın ardından "Kızılcık Şerbeti gibi. Biri buldu mu diğer bütün aile, amcası falan evleniyor ya!" diyerek Şerbo izleyicisi olduğunu belli etti.
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