Güldür Güldür Oyuncularının 13 Sezonda Değişimlerine İnanamayacaksınız!
Güldür Güldür Oyuncularının 13 Sezonda Değişimlerine İnanamayacaksınız!
Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show, 2013 yılından beri ekrana gelmeye devam ediyor. Fenomen programda ilk sezondan beri yer alan oyuncuların değişimlerini derleyelim dedik.
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Şevket - Çağlar Çorumlu
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İsmail - Alper Kul
Aziz - Ali Sunal
Yeter - Doğa Rutkay
İbrahim - Rüştü Onur Atilla
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Bilal - Onur Buldu
Bahadır - Burak Topaloğlu
Fikri - Aziz Aslan
Mehtap - Meltem Yılmazkaya
Mustafa - Özgün Aydın
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Burcu - Aylin Kontente
Hüseyin - Erdem Yener
Mesut - Uğur Bilgin
Nezaket - Özge Borak
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