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Güldür Güldür Oyuncularının 13 Sezonda Değişimlerine İnanamayacaksınız!

Güldür Güldür Oyuncularının 13 Sezonda Değişimlerine İnanamayacaksınız!

Güldür Güldür
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 18:02

Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show, 2013 yılından beri ekrana gelmeye devam ediyor. Fenomen programda ilk sezondan beri yer alan oyuncuların değişimlerini derleyelim dedik.

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Şevket - Çağlar Çorumlu

Şevket - Çağlar Çorumlu

İsmail - Alper Kul

İsmail - Alper Kul

Aziz - Ali Sunal

Aziz - Ali Sunal

Yeter - Doğa Rutkay

Yeter - Doğa Rutkay

İbrahim - Rüştü Onur Atilla

İbrahim - Rüştü Onur Atilla
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Bilal - Onur Buldu

Bilal - Onur Buldu

Bahadır - Burak Topaloğlu

Bahadır - Burak Topaloğlu

Fikri - Aziz Aslan

Fikri - Aziz Aslan

Mehtap - Meltem Yılmazkaya

Mehtap - Meltem Yılmazkaya

Mustafa - Özgün Aydın

Mustafa - Özgün Aydın
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Burcu - Aylin Kontente

Burcu - Aylin Kontente

Hüseyin - Erdem Yener

Hüseyin - Erdem Yener

Mesut - Uğur Bilgin

Mesut - Uğur Bilgin

Nezaket - Özge Borak

Nezaket - Özge Borak

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