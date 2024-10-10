Bir İlk Yaşandı! Yarışmacı, Gelin Evi Yarışmasına Tiny House'la Katıldı
Bir İlk Yaşandı! Yarışmacı, Gelin Evi Yarışmasına Tiny House'la Katıldı
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Hafta içi her gün Ezgi Sertel'in sunumuyla Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi yarışmasında bir ilk yaşandı.
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Yarışmacılardan Gizem gelin, diğer yarışmacıları Tiny House'da ağırladı.
Son dönemin trendlerinden Tiny House, hem Ezgi Sertel hem diğer gelinleri epey meraklandırdı.
Tiny House köyünde kaldığını anlatan Gizem gelin, eşiyle yazları burada kalıp kışları ülke ülke gezdiğini anlattı.
Tiny House, diğer gelinler tarafından oldukça küçük bulunurken Gizem gelin, 'Küçük bir alanda yaşadığımızı düşünürken aslında evlerimizden daha büyük bir alanda yaşıyorum' açıklaması yaptı.
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Burayı yıllık kiraladıklarını belirten Gizem gelin, kirasının günlük 2.500 TL'ye geldiğini açıklayınca hem sunucu hem yarışmacılar şoke oldu.
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