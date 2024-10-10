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Bir İlk Yaşandı! Yarışmacı, Gelin Evi Yarışmasına Tiny House'la Katıldı

Bir İlk Yaşandı! Yarışmacı, Gelin Evi Yarışmasına Tiny House'la Katıldı

Gelin Evi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 16:56

Show TV'nin sevilen yarışma programı Gelin Evi'nde bir ilk yaşandı. Eşiyle Tiny House kiralayan Gizem gelin, yarışmaya bu evle katıldı.

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Hafta içi her gün Ezgi Sertel'in sunumuyla Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi yarışmasında bir ilk yaşandı.

Hafta içi her gün Ezgi Sertel'in sunumuyla Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi yarışmasında bir ilk yaşandı.

Yarışmacılardan Gizem gelin, diğer yarışmacıları Tiny House'da ağırladı.

Yarışmacılardan Gizem gelin, diğer yarışmacıları Tiny House'da ağırladı.

Son dönemin trendlerinden Tiny House, hem Ezgi Sertel hem diğer gelinleri epey meraklandırdı.

Son dönemin trendlerinden Tiny House, hem Ezgi Sertel hem diğer gelinleri epey meraklandırdı.

Tiny House köyünde kaldığını anlatan Gizem gelin, eşiyle yazları burada kalıp kışları ülke ülke gezdiğini anlattı.

Tiny House köyünde kaldığını anlatan Gizem gelin, eşiyle yazları burada kalıp kışları ülke ülke gezdiğini anlattı.

Tiny House, diğer gelinler tarafından oldukça küçük bulunurken Gizem gelin, 'Küçük bir alanda yaşadığımızı düşünürken aslında evlerimizden daha büyük bir alanda yaşıyorum' açıklaması yaptı.

Tiny House, diğer gelinler tarafından oldukça küçük bulunurken Gizem gelin, 'Küçük bir alanda yaşadığımızı düşünürken aslında evlerimizden daha büyük bir alanda yaşıyorum' açıklaması yaptı.
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Burayı yıllık kiraladıklarını belirten Gizem gelin, kirasının günlük 2.500 TL'ye geldiğini açıklayınca hem sunucu hem yarışmacılar şoke oldu.

Burayı yıllık kiraladıklarını belirten Gizem gelin, kirasının günlük 2.500 TL'ye geldiğini açıklayınca hem sunucu hem yarışmacılar şoke oldu.

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