Survivor Nagihan, Acun Ilıcalı'nın Konseyde Çileden Çıkmasının Sebebini Anlattı
Survivor Nagihan, Acun Ilıcalı'nın Konseyde Çileden Çıkmasının Sebebini Anlattı
Survivor 2024'ün en unutulmaz olaylarından biri hiç şüphesiz Acun Ilıcalı'nın konseyde çileden çıkıp yarışmacılara bağırması olmuştu. Aramızda Kalmasın'a konuk olan Nagihan Karadere, o anların perde arkasını anlattı.
KAYNAK: Aramızda Kalmasın/TV8
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Survivor 2024, SMS olmaması nedeniyle en olaylı sezonlardan biri olmuş ve Acun Ilıcalı dahi çileden çıkmıştı.
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Yarışmacıların sürekli tartıştığı ve hatta fiziksel kavganın da olduğu Survivor'da, konseyler de bir o kadar gergin geçmiş ve Acun Ilıcalı, tartışmaların odak noktasındaki Nagihan'a adeta ateş püskürmüştü.
Yarışmacılara "Rahat durulmuyor mu bu programda, rahat mı batıyor? Ne istiyorsunuz?" diye defalarca soran Ilıcalı'nın o anları uzun süre sosyal medyada gündem olurken Nagihan, Ilıcalı'nın çıldırmasının perde arkasını ilk kez anlattı.
TV8'de yayınlanan Aramızda Kalmasın'a konuk olan Nagihan Karadere, Acun Ilıcalı'nın çileden çıktığı anlara şu sözlerle açıklık getirdi:
"Kafamı böyle eğdim o an var ya mikrofonumu çıkartıp yürüyüp gitmek istedim. Dedim adam herhalde kalp krizi geçirecek. Kafamı kaldırdığım an daha büyük bir kıyamet kopacak. Acun beyin şu hali tarihte yoktur."
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"Acun beyin orada delirmesinin sebebi; Sercan çok komik bir arkadaşımız. Olmadık yerde olmadık espriler yapıyor. Tartışmanın üzerine herkes bırakıp gitti. Sercan dedi ki 'ben bu gidişle finali garantiliyorum' dedi. Biz kıs kıs gülmeye başladık. "
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