Survivor Nagihan, Acun Ilıcalı'nın Konseyde Çileden Çıkmasının Sebebini Anlattı

'Acun bey de o gülüşümüzü olayın sonucu olarak değerlendirdi. Sercan'ın söylemiş olduğu şakaya güldük. Acun bey o gülüşü görünce çileden çıktı. Acun bey dedim olayın gidişatına gülmedik Sercan'a güldük. Ondan sonra yumuşadı.'