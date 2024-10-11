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30 Yıl Önce Bırakmış! Müge Anlı'da Yıllar Önce Babası Tarafından Terk Edilen Kişi İçin Arama Çağrısı Yapıldı

30 Yıl Önce Bırakmış! Müge Anlı'da Yıllar Önce Babası Tarafından Terk Edilen Kişi İçin Arama Çağrısı Yapıldı

Müge Anlı
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
11.10.2024 - 13:17 Son Güncelleme: 11.10.2024 - 13:57

Müge Anlı'da Sakarya'da yaşanan kayıp vakasıyla ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı. Kayıp Serdar'ın babası Seyfi Birbir, çocuğunu nerede terk ettiğini itiraf etti. Canlı yayında arama çalışmaları başladı.

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Müge Anlı'nın programında haftanın son gününde Sakarya'da yaşanan kayıp vakasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yayında Hacer Çıranoğlu oğlu Serdar'ı aramak için programa katılmıştı.

Müge Anlı'nın programında haftanın son gününde Sakarya'da yaşanan kayıp vakasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yayında Hacer Çıranoğlu oğlu Serdar'ı aramak için programa katılmıştı.

14 yaşındayken eski kocası Seyfi Birbir ile evlenen kadın, şiddet gördüğünü ve 3 çocuğunu bırakıp baba evine dönmek zorunda olduğunu söylemişti. Eski kocasının ise 4 yaşındaki Serdar'ı tanımadığı birine verdiğini dile getirmişti.

14 yaşındayken eski kocası Seyfi Birbir ile evlenen kadın, şiddet gördüğünü ve 3 çocuğunu bırakıp baba evine dönmek zorunda olduğunu söylemişti. Eski kocasının ise 4 yaşındaki Serdar'ı tanımadığı birine verdiğini dile getirmişti.

Müge Anlı'nın bugünkü programında Hacer Çıranoğlu eski kocası Seyfi Birbir ile yüzleşti. Çocuğunu kime verdiğini hatırlamayan Seyfi Birbir, en sonunda Serdar'ı 1994 ya da 1995 yılında İzmit Fuarı'nda terk ettiğini itiraf etti.

Müge Anlı'nın bugünkü programında Hacer Çıranoğlu eski kocası Seyfi Birbir ile yüzleşti. Çocuğunu kime verdiğini hatırlamayan Seyfi Birbir, en sonunda Serdar'ı 1994 ya da 1995 yılında İzmit Fuarı'nda terk ettiğini itiraf etti.

Seyfi Birbir'in itirafının ardından Müge Anlı'da "İzmit Fuarı’na bırakılan erkek çocuğunu hatırlayanlar arayınız" çağrısı yapıldı. Yayına pek çok izleyici bağlandı ancak aramalar hâlâ devam ediyor.

Seyfi Birbir'in itirafının ardından Müge Anlı'da "İzmit Fuarı’na bırakılan erkek çocuğunu hatırlayanlar arayınız" çağrısı yapıldı. Yayına pek çok izleyici bağlandı ancak aramalar hâlâ devam ediyor.

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