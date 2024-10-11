30 Yıl Önce Bırakmış! Müge Anlı'da Yıllar Önce Babası Tarafından Terk Edilen Kişi İçin Arama Çağrısı Yapıldı
30 Yıl Önce Bırakmış! Müge Anlı'da Yıllar Önce Babası Tarafından Terk Edilen Kişi İçin Arama Çağrısı Yapıldı
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Müge Anlı'nın programında haftanın son gününde Sakarya'da yaşanan kayıp vakasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yayında Hacer Çıranoğlu oğlu Serdar'ı aramak için programa katılmıştı.
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14 yaşındayken eski kocası Seyfi Birbir ile evlenen kadın, şiddet gördüğünü ve 3 çocuğunu bırakıp baba evine dönmek zorunda olduğunu söylemişti. Eski kocasının ise 4 yaşındaki Serdar'ı tanımadığı birine verdiğini dile getirmişti.
Müge Anlı'nın bugünkü programında Hacer Çıranoğlu eski kocası Seyfi Birbir ile yüzleşti. Çocuğunu kime verdiğini hatırlamayan Seyfi Birbir, en sonunda Serdar'ı 1994 ya da 1995 yılında İzmit Fuarı'nda terk ettiğini itiraf etti.
Seyfi Birbir'in itirafının ardından Müge Anlı'da "İzmit Fuarı’na bırakılan erkek çocuğunu hatırlayanlar arayınız" çağrısı yapıldı. Yayına pek çok izleyici bağlandı ancak aramalar hâlâ devam ediyor.
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