Müge Anlı'da TikToker Olup 2 Kilo Altınla Kayıplara Karışan Anne Bulundu!
Müge Anlı'da TikToker Olup 2 Kilo Altınla Kayıplara Karışan Anne Bulundu!
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Müge Anlı'da hayrete düşüren bir kayıp vakası yaşandı. 67 yaşındaki Şahinaz Çıra'nın, 10 bin takipçili TikTok hesabından kazandığı paralarla 2 kilo altın birikimi yapıp kayıplara karıştığı iddia edildi.
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Şahinaz Çıra'nın oğlu Muhammet önce annesinin kayıp olduğunu söylese de sonra altınları alıp ablasının yanına gittiğini açıkladı.
Şahinaz Hanım bugünkü yayında bulundu!
Oğlunun nişanlısı Sıla'dan korktuğu için evi terk ettiğini söyleyen Şahinaz Hanım, müstakbel gelininin altınları alıp kendisine zarar vermesinden şüphelendiğini; bu sebeple kızının yanına gidip izini kaybettirmeye çalıştığını söyledi.
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