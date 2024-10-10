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Müge Anlı'da TikToker Olup 2 Kilo Altınla Kayıplara Karışan Anne Bulundu!

Müge Anlı'da TikToker Olup 2 Kilo Altınla Kayıplara Karışan Anne Bulundu!

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 14:57

Müge Anlı'da TikTok'ta 10 bin takipçiye sahip 67 yaşındaki Şahinaz Çıra, 2 kilo altın alıp kaçmıştı. Oğlu Muhammet'in annesini aramak için başvurduğu programda Şahinaz Çıra bulundu.

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Müge Anlı'da hayrete düşüren bir kayıp vakası yaşandı. 67 yaşındaki Şahinaz Çıra'nın, 10 bin takipçili TikTok hesabından kazandığı paralarla 2 kilo altın birikimi yapıp kayıplara karıştığı iddia edildi.

Müge Anlı'da hayrete düşüren bir kayıp vakası yaşandı. 67 yaşındaki Şahinaz Çıra'nın, 10 bin takipçili TikTok hesabından kazandığı paralarla 2 kilo altın birikimi yapıp kayıplara karıştığı iddia edildi.

Şahinaz Çıra'nın oğlu Muhammet önce annesinin kayıp olduğunu söylese de sonra altınları alıp ablasının yanına gittiğini açıkladı.

Şahinaz Çıra'nın oğlu Muhammet önce annesinin kayıp olduğunu söylese de sonra altınları alıp ablasının yanına gittiğini açıkladı.

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Şahinaz Hanım bugünkü yayında bulundu!

Oğlunun nişanlısı Sıla'dan korktuğu için evi terk ettiğini söyleyen Şahinaz Hanım, müstakbel gelininin altınları alıp kendisine zarar vermesinden şüphelendiğini; bu sebeple kızının yanına gidip izini kaybettirmeye çalıştığını söyledi.

Oğlunun nişanlısı Sıla'dan korktuğu için evi terk ettiğini söyleyen Şahinaz Hanım, müstakbel gelininin altınları alıp kendisine zarar vermesinden şüphelendiğini; bu sebeple kızının yanına gidip izini kaybettirmeye çalıştığını söyledi.

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