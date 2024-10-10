Görüş Bildir
Haberler
TV
RTÜK'ten Gündüz Kuşağı ve Şiddet Olaylarının Medyada Verilişine İlişkin Sert "Denetim" Açıklaması Geldi!

RTÜK'ten Gündüz Kuşağı ve Şiddet Olaylarının Medyada Verilişine İlişkin Sert "Denetim" Açıklaması Geldi!

RTÜK
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 13:45

Artan şiddet olayları ve bunların medyada verilişine yönelik uyarıları hatırlatan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, şiddet olaylarının medyada veriliş biçimine yönelik önemli bir duyuru yayımladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yeni yayın döneminin başlamasıyla birlikte şiddet olaylarının hem haber bültenlerinde, hem gündüz kuşaklarında hem de dizilerde veriliş biçimi sık sık gündeme gelmeye başlamıştı.

Yeni yayın döneminin başlamasıyla birlikte şiddet olaylarının hem haber bültenlerinde, hem gündüz kuşaklarında hem de dizilerde veriliş biçimi sık sık gündeme gelmeye başlamıştı.

Özellikle şiddet olaylarına karşı hızlı bir reaksiyonla yayın yasağı getirilen pek çok olayın ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "şiddet olaylarının medyada veriliş biçimine ilişkin" önemli bir duyuru yayımladı.

Özellikle şiddet olaylarına karşı hızlı bir reaksiyonla yayın yasağı getirilen pek çok olayın ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "şiddet olaylarının medyada veriliş biçimine ilişkin" önemli bir duyuru yayımladı.

Yayımlanan duyuruda kadına ve çocuklara yönelik şiddetle ilgili olarak şu ifadeler yer aldı:

Yayımlanan duyuruda kadına ve çocuklara yönelik şiddetle ilgili olarak şu ifadeler yer aldı:

'Yayıncılarımıza Önemli Uyarı!

Herkesin malumu olduğu üzere ülkemizde yayın yapan radyo ve televizyonlar yeni bir yayın dönemine başladı.

Öncelikle tüm yayıncılarımız için hayırlı ve bereketli bir yayın dönemi temenni ediyorum.

Bu dönemin başlangıcında bazı uyarıları tekrar yapmayı zaruri görüyoruz. Çünkü geçtiğimiz yayın döneminde yayıncılık ilkeleri ihlalleri nedeniyle çok arzu etmesek de bazı müeyyideleri uygulamak zorunda kaldık.

Hem yayınlar yoluyla bazı toplumsal sorunların körüklenmemesi hem de yayıncılarımızın mağdur olmaması açısından uyarılarımızın dikkate alınması çok önemlidir.'

👇

👇

'Bilindiği üzere son günlerde kadına ve çocuklara yönelik şiddet olayları başta olmak üzere şiddetle ilgili adli konular medyamızın gündemine düşmektedir. Bu elim olayların medyada işleniş biçimleri ise maalesef kendilerinden beklenen olgunluktan, basın meslek ilkelerine riayet etmekten çok uzaktır. Mahkemelerin verdikleri yayın yasaklarının hiçe sayıldığı, mağdurların ve yakınlarının medya aracılığıyla tekrar tekrar mağdur edildiği bir yayıncılık anlayışıyla karşılaştık.'

"6112 sayılı yasada geçen 'Yayıncılık İlkeleri', tüm basınımızın imza vererek desteklediği 'Görsel İşitsel Medya Etik İlkeleri', 'Uluslararası Basın Etik Değerleri' ortadayken, son dönemde sergilenen olumsuz medya tavrı halkımızın tepkisini çekmektedir."

"6112 sayılı yasada geçen 'Yayıncılık İlkeleri', tüm basınımızın imza vererek desteklediği 'Görsel İşitsel Medya Etik İlkeleri', 'Uluslararası Basın Etik Değerleri' ortadayken, son dönemde sergilenen olumsuz medya tavrı halkımızın tepkisini çekmektedir."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

RTÜK'ün üzerinde durduğu son çalışmanın “Gündüz Kuşağı Programları İlke Kararları” olduğu belirtilen duyuruda, 'aşırılıkların giderilmesi için' önemli önlemlerin alınacağı da belirtildi.

RTÜK'ün üzerinde durduğu son çalışmanın “Gündüz Kuşağı Programları İlke Kararları” olduğu belirtilen duyuruda, 'aşırılıkların giderilmesi için' önemli önlemlerin alınacağı da belirtildi.

'Geçtiğimiz dönemde RTÜK olarak, 

'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etik İlkeleri' ve

'Spor Programları Yayın Etik İlkeleri',

'Haber Bültenlerinde de Akıllı İşaretler Uygulanması' kararlarını alarak ilan ettik. Üst Kurulda alınan ilke kararları tüm medyamızı bağlayıcı niteliktedir.'

Suça teşvik ve şiddeti özendirici nitelikli yayınlar nedeniyle RTÜK tarafından medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara 47 kez müeyyide uygulandığı belirtildi.

Suça teşvik ve şiddeti özendirici nitelikli yayınlar nedeniyle RTÜK tarafından medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara 47 kez müeyyide uygulandığı belirtildi.

*Medyamız reyting şehvetine kapılarak hassasiyetlerden uzak sorumsuz bir yayın politikası yürütemez.

*Medya, kaynağı belirsiz dedikodu ve iddiaları gündeme getiremez.

*Her türlü şiddet olayları çocukların ekran başında olabileceği saatlerde televizyonlara taşınamaz.

*Kontrolsüzce verilen görüntülerle şiddet olağanlaştırılamaz ve münferit olaylar sanki toplumun genelinde varmış gibi gösterilemez.

*Kontrolsüzce verilen görüntülerle şiddet olağanlaştırılamaz ve münferit olaylar sanki toplumun genelinde varmış gibi gösterilemez.

*Fedakârca görev yapan ülkemizin güvenlik güçleri canlarını ortaya koyarak şehit düşerken suç ve suçluyla mücadele edilmediği izlenimi doğuracak yayınlar fütursuzca yapılamaz. 

*Medya, dizi filmlerde veyahut başka yapımlarda şiddeti özendiremez, normalleştiremez, asla ve asla makul gösteremez.

*Basın ve ifade özgürlüğü insanların mağduriyetlerine sebep olacak bir şekilde kullanılamaz.

*Gündüz kuşağı programlarında, geleneksel aile yapısını zedeleyici, kadınları acziyet içinde gösteren, ehliyetsiz kişilerin kriminal tartışmalar yaptığı ve bu tartışmaların aylarca devam ettirildiği yayınlar ortaya konamaz.

*Gündüz kuşağı programlarında, geleneksel aile yapısını zedeleyici, kadınları acziyet içinde gösteren, ehliyetsiz kişilerin kriminal tartışmalar yaptığı ve bu tartışmaların aylarca devam ettirildiği yayınlar ortaya konamaz.

*Bilhassa vicdanları yaralayan üzücü toplumsal olaylarda vicdansızca yayın yapılamaz.

Bundan sonraki süreçte "Uyarılardan ziyade denetim süreçleri aktif olacak" açıklamasının yer aldığı duyuruda, "Yasa ihlallerinde gerekli cezai müeyyideler en ağır şekilde uygulanacaktır." ifadesi yer aldı.

Bundan sonraki süreçte "Uyarılardan ziyade denetim süreçleri aktif olacak" açıklamasının yer aldığı duyuruda, "Yasa ihlallerinde gerekli cezai müeyyideler en ağır şekilde uygulanacaktır." ifadesi yer aldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
9
3
3
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın