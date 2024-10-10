RTÜK'ten Gündüz Kuşağı ve Şiddet Olaylarının Medyada Verilişine İlişkin Sert "Denetim" Açıklaması Geldi!
RTÜK'ten Gündüz Kuşağı ve Şiddet Olaylarının Medyada Verilişine İlişkin Sert "Denetim" Açıklaması Geldi!
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Yeni yayın döneminin başlamasıyla birlikte şiddet olaylarının hem haber bültenlerinde, hem gündüz kuşaklarında hem de dizilerde veriliş biçimi sık sık gündeme gelmeye başlamıştı.
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Özellikle şiddet olaylarına karşı hızlı bir reaksiyonla yayın yasağı getirilen pek çok olayın ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "şiddet olaylarının medyada veriliş biçimine ilişkin" önemli bir duyuru yayımladı.
Yayımlanan duyuruda kadına ve çocuklara yönelik şiddetle ilgili olarak şu ifadeler yer aldı:
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"6112 sayılı yasada geçen 'Yayıncılık İlkeleri', tüm basınımızın imza vererek desteklediği 'Görsel İşitsel Medya Etik İlkeleri', 'Uluslararası Basın Etik Değerleri' ortadayken, son dönemde sergilenen olumsuz medya tavrı halkımızın tepkisini çekmektedir."
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RTÜK'ün üzerinde durduğu son çalışmanın “Gündüz Kuşağı Programları İlke Kararları” olduğu belirtilen duyuruda, 'aşırılıkların giderilmesi için' önemli önlemlerin alınacağı da belirtildi.
Suça teşvik ve şiddeti özendirici nitelikli yayınlar nedeniyle RTÜK tarafından medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara 47 kez müeyyide uygulandığı belirtildi.
*Kontrolsüzce verilen görüntülerle şiddet olağanlaştırılamaz ve münferit olaylar sanki toplumun genelinde varmış gibi gösterilemez.
*Gündüz kuşağı programlarında, geleneksel aile yapısını zedeleyici, kadınları acziyet içinde gösteren, ehliyetsiz kişilerin kriminal tartışmalar yaptığı ve bu tartışmaların aylarca devam ettirildiği yayınlar ortaya konamaz.
Bundan sonraki süreçte "Uyarılardan ziyade denetim süreçleri aktif olacak" açıklamasının yer aldığı duyuruda, "Yasa ihlallerinde gerekli cezai müeyyideler en ağır şekilde uygulanacaktır." ifadesi yer aldı.
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