Katil Semih Çelik'in Kasap Arkadaşı ATV Haber'e Konuştu: "Sessiz ama Tedirgin Eden Biriydi!"
Katil Semih Çelik'in Kasap Arkadaşı ATV Haber'e Konuştu: "Sessiz ama Tedirgin Eden Biriydi!"
İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice katleden Semih Çelik'in kasaptaki iş arkadaşı ATV Haber'e konuştu. Özlem Aktay'a özel röportaj veren Menderes Ateş, katilin 'kendi halinde, sessiz ama tedirgin eden bir yapısı' olduğundan bahsetti.
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4 Ekim'de 19 yaşındaki Semih Çelik, aynı yaştaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katledip hayattan koparmıştı.
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Bu korkunç olayın etkisi ve acısı tüm ülkede sürerken, ATV Haber katilin annesi Hafize Çelik ile röportaj yapmıştı.
ATV Haber'den Özlem Aktay, bu kez de katilin kasaptaki iş arkadaşı Menderes Ateş'e ulaştı. Çalıştıkları kasabın sahibinin "Şoktayım" dediğini anlatan Ateş, patronunun "Beni de öldürebilirdi" sözlerini röportajında aktardı.
Katilin sessiz, sakin bir yapısının olduğunu söyleyen Ateş, "Böyle bir şey yapacağı kimsenin aklına gelmezdi. Biz de tahmin etmiyorduk." dedi.
Semih Çelik'in kasapta imalathane bölümünde çalıştığı ve eti kemikten ayırdığının öğrenildiği röportajda, Çelik'in iletişim alanında herkesten kopuk olduğu ve kimseyle konuşmadığı da detaylar arasında yer aldı.
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O röportajın tamamını buradan izleyebilirsiniz:
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