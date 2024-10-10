Katil Semih Çelik'in Kasap Arkadaşı ATV Haber'e Konuştu: "Sessiz ama Tedirgin Eden Biriydi!"

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice katleden Semih Çelik'in kasaptaki iş arkadaşı ATV Haber'e konuştu. Özlem Aktay'a özel röportaj veren Menderes Ateş, katilin 'kendi halinde, sessiz ama tedirgin eden bir yapısı' olduğundan bahsetti.