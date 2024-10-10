Leyla: Hayat Aşk Adalet Dizisinde Civan, Leyla'nın Yaşadığını Sonunda Öğrendi!
Leyla: Hayat Aşk Adalet Dizisinde Civan, Leyla'nın Yaşadığını Sonunda Öğrendi!
NOW TV'nin sevilen dizisi Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... güçlenerek yoluna devam ediyor. Olayların giderek kızıştığı dizide Civan, Leyla'nın hayatta olduğunu sonunda öğrendi.
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Leyla'nın intikam planlarını izlerken bir yandan da Nur'un aslında ne kadar kötü olduğunu gördüğümüz Leyla'nın son bölümü duygusal anlar yaşattı.
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Leyla'nın hayatta olduğunu öğrenen Civan, öfkeden ve üzüntüden deliye döndü.
Güzide'den hesap sormaya giden Civan, "Bizi ölüm ayırmamış, kader ayırmış" diyerek herkesi duygulandırdı.
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