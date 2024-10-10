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Leyla: Hayat Aşk Adalet Dizisinde Civan, Leyla'nın Yaşadığını Sonunda Öğrendi!

Leyla: Hayat Aşk Adalet Dizisinde Civan, Leyla'nın Yaşadığını Sonunda Öğrendi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 09:14

NOW TV'nin sevilen dizisi Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... güçlenerek yoluna devam ediyor. Olayların giderek kızıştığı dizide Civan, Leyla'nın hayatta olduğunu sonunda öğrendi.

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Leyla'nın intikam planlarını izlerken bir yandan da Nur'un aslında ne kadar kötü olduğunu gördüğümüz Leyla'nın son bölümü duygusal anlar yaşattı.

Leyla'nın intikam planlarını izlerken bir yandan da Nur'un aslında ne kadar kötü olduğunu gördüğümüz Leyla'nın son bölümü duygusal anlar yaşattı.

Leyla'nın hayatta olduğunu öğrenen Civan, öfkeden ve üzüntüden deliye döndü.

Leyla'nın hayatta olduğunu öğrenen Civan, öfkeden ve üzüntüden deliye döndü.

Güzide'den hesap sormaya giden Civan, "Bizi ölüm ayırmamış, kader ayırmış" diyerek herkesi duygulandırdı.

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