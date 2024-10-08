İkbal ve Ayşenur'u Vahşice Katleden Semih Çelik'in Annesi ATV'ye Konuştu: "İkbal Oğlumu Rahat Bırakmadı!"

'Sadece okul naklini değiştirdiler. Ben anne olarak, İkbal'in anne ve babasını çok uyardım. 'Kaybolun ortadan' dedim, 'Ben çocuğuma güvenmiyorum, benim çocuğum normal değil' dedim. Onlar da şey demişti, eve yeni taşınmışlar, nasıl şey yapacaklarmış. 'Çocuğunuz mu daha önemli, eviniz mi?' dedim.'