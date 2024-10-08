İkbal ve Ayşenur'u Vahşice Katleden Semih Çelik'in Annesi ATV'ye Konuştu: "İkbal Oğlumu Rahat Bırakmadı!"
İkbal ve Ayşenur'u Vahşice Katleden Semih Çelik'in Annesi ATV'ye Konuştu: "İkbal Oğlumu Rahat Bırakmadı!"
Kaynak: https://x.com/AtvHaberTurkiye/status/...
4 Ekim'de İstanbul'un Fatih ilçesinde Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından vahşice katledilmesiyle ülkece yasa boğulmuştuk. Olayın etkisi sürerken, katilin annesi Hafize Çelik, ATV Ana Haber Muhabiri Özlem Aktay'a verdiği özel röportajda tepki çeken açıklamalarda bulundu.
Kaynak: ATV Haber - Özlem Aktay
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz cuma günü Fatih'te Edirnekapı surlarında yaşanan vahşet ülke gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. 19 yaşındaki katil Semih Çelik'in, aynı yaştaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i katletmesi ve ardından intihar etmesi infial yaratmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İki genç kızın vahşice hayattan koparılmasının yası sürerken, katil Semih Çelik'in annesi dün ilk kez açıklamada bulunmuştu.
Semih Çelik'in annesi Hafize Çelik, bu akşam ATV Ana Haber Bülteni'nde Özlem Aktay'a tepki çeken açıklamalarda bulundu.
Hafize Çelik, "Herkes bize kızıyor. Kendine yapsaydı onlara yapmasaydı ya! Benim çocuğum intihara eğilimliydi ama ben onun bu şekilde yapacağını asla tahmin etmezdim." dedi.
"İntihar etmişti ama ben böyle bir şey yapacağını asla tahmin etmezdim. Benim çocuğum öyle bir çocuk değil. Hastaydı, ben onu doktor doktor gezdirdim."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Elimden geleni yaptım ama o İkbal onu hiç rahat bırakmadı, sürekli aradı. O 2021 yılında video göndermiş de hala o kızı İstanbul'da nasıl tutuyorlar? Sizin çocuğunuza öyle bir video gelse siz ne yaparsınız?"
"Beraber intihar edeceklerdi, İkbal vazgeçti. Oğlum intihar etti 15 gün ÇAPA'da yattı. Daha sonra İkbal de intihar etti." diyen Hafize Çelik, oğlu Semih katletmeden önce Ayşenur'la evde konuştuğunu söyledi.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın