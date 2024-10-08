Garipoğlu Ailesinin Avukatından Açıklama: "Bizi Unutun Artık"

Münevver Karabulut’u öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı geçtiğimiz günlerde açılmış ve yapılan DNA incelemesi sonrasında mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, rapora itiraz edebileceklerini açıklamıştı. Garipoğlu ailesinin avukatı Orhan Şahin de DNA raporu sonrasında açıklamada bulundu.