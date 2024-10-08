Garipoğlu Ailesinin Avukatından Açıklama: "Bizi Unutun Artık"
Garipoğlu Ailesinin Avukatından Açıklama: "Bizi Unutun Artık"
Münevver Karabulut’u öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı geçtiğimiz günlerde açılmış ve yapılan DNA incelemesi sonrasında mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, rapora itiraz edebileceklerini açıklamıştı. Garipoğlu ailesinin avukatı Orhan Şahin de DNA raporu sonrasında açıklamada bulundu.
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Cem Garipoğlu, 2009 yılında Münevver Karabulut’u vahşice öldürdükten sonra tutuklanmış ve sonrasında cezaevinde intihar etmişti.
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Cem Garipoğlu’nun ölmediği ve cezaevinden çıkarılarak yurt dışında yaşadığı iddia ediliyordu.
Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir’in başvurusu üzerine Cem Garipoğlu’nun mezarı açılmış ve fethi kabir işlemi uygulanmıştı.
Hazırlanan rapora göre ise mezardaki kişinin DNA’sı ile Garipoğlu ailesinden alınan DNA eşleşmişti.
Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, “Raporu inceledikten sonra bilimsel ve hukuki dayanaktan yoksun, mesnetsiz olduğunu düşünüyorsak şüphesiz ki rapora itirazlarımızı sunacağız.” Açıklamasını yapmıştı.
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Garipoğlu ailesinin avukatı Orhan Şahin ise Beyaz TV’deki Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programına katılarak “Artık Garipoğlu ailesini unutun” açıklamasında bulundu.
Meslektaşı Rezan Epözdemir’in bu olayı reklam amaçlı kullandığını söyleyen Şahin; “Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, yıllar içerisinde bu olayı tetikledi. Komplo teorilerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Garipoğlu ailesine yıllardır süren iftira ve baskının son bulmasını istiyoruz” dedi.
Şahin, Garipoğlu dosyasının çığrından çıkarak toplumsal bir lince dönüştüğünü öne sürerek, "Garipoğlu olayı yıllardır bir reklam malzemesi haline getirildi. Kurşun gönderilen bir avukat suç duyurusunda bulunmaz mı? Yaşanan olaylar yıllardır toplumsal lince dönüştü. Aile bu süreçte çok yıprandı" ifadelerini kullandı.
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