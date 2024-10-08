Pelin’in Katilinden Pişkin Savunma: "Arabanın Altında Kaldı ve Ben de Gömdüm"

Manisa’da kendisinden haber alınamayan Pelin Karaca’nın cansız bedeni Uşak’ta bulunmuştu. 21 yaşındaki Pelin’in katil zanlısı olarak son görüştüğü 36 yaşındaki Ali Uysal gözaltına alınmış ve sorgusunda cinayeti itiraf etmişti. Uysal’ın ifadesinde, “Pelin arabanın altında kaldı. Ben de ölünce korktum ve gömdüm” dediği öğrenildi.