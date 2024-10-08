Pelin’in Katilinden Pişkin Savunma: "Arabanın Altında Kaldı ve Ben de Gömdüm"
Pelin’in Katilinden Pişkin Savunma: "Arabanın Altında Kaldı ve Ben de Gömdüm"
Manisa’da kendisinden haber alınamayan Pelin Karaca’nın cansız bedeni Uşak’ta bulunmuştu. 21 yaşındaki Pelin’in katil zanlısı olarak son görüştüğü 36 yaşındaki Ali Uysal gözaltına alınmış ve sorgusunda cinayeti itiraf etmişti. Uysal’ın ifadesinde, “Pelin arabanın altında kaldı. Ben de ölünce korktum ve gömdüm” dediği öğrenildi.
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 17 Eylül’de kaybolan Pelin Karaca’nın ailesi 9 gün sonra polise başvurmuştu.
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Polis ekipleri, Karaca’nın son görüştüğü kişi olarak Ali Uysal’ı tespit etti ve Uysal sorguda cinayeti itiraf etti.
Genç kadının cesedini Alahabalı Göleti’nin çevresindeki toprak alan gömdüğünü söyleyen katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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