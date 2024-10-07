Kadın Cinayetlerine Dur Diyebilmek İçin ODTÜ Öğrencileri de Seslerini Duyurmak İstedi

Ne yazık geçtiğimiz hafta İstanbul’da kan donduran iki kadın cinayeti yaşanırken, peşine Mersin’den ve Diyarbakır’dan da yüreklerimizi dağlayan haberler aldık. Artık buna bir dur diyebilmemiz için vatandaşlardan tepkiler yağıyor. Eylemler, sosyal medya paylaşımları derken insanlar ellerinden geleni yapmaya çalışıyor.
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ODTÜ öğrencileri de yaşanan felaketlerden sonra kampüste yürüyüşe başladı.
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Kampüsten 100. yıl istikametine doğru yola çıkan öğrenciler seslerini duyurmak, acılarını paylaşmak istedi.
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