Dilek İmamoğlu Son Günlerde Yaşanan Kadın Cinayetleriyle İlgili Konuştu: "İnsan Olan Yerlerim Ağrıyor!"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayetleriyle ilgili konuştu. Kadın cinayetlerine Birhan Keskin sözüyle tepki gösteren İmamoğlu, 'Bunun sözlerle dile getirilebilecek bir tarafı yok.' dedi.

Kaynak: Magazin Burada