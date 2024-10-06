Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Dilek İmamoğlu Son Günlerde Yaşanan Kadın Cinayetleriyle İlgili Konuştu: "İnsan Olan Yerlerim Ağrıyor!"

Dilek İmamoğlu Son Günlerde Yaşanan Kadın Cinayetleriyle İlgili Konuştu: "İnsan Olan Yerlerim Ağrıyor!"

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
07.10.2024 - 01:24

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayetleriyle ilgili konuştu. Kadın cinayetlerine Birhan Keskin sözüyle tepki gösteren İmamoğlu, 'Bunun sözlerle dile getirilebilecek bir tarafı yok.' dedi.

Kaynak: Magazin Burada

Kaynak: https://x.com/Haber/status/1843040211...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz gün İstanbul Fatih'te tüm ülkeyi derinden sarsan bir olay yaşanmıştı. Semih Çelik adlı 19 yaşındaki katil, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i canice katletmişti.

Geçtiğimiz gün İstanbul Fatih'te tüm ülkeyi derinden sarsan bir olay yaşanmıştı. Semih Çelik adlı 19 yaşındaki katil, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i canice katletmişti.

Yaşanan bu korkunç olayın ardından hislerimize tercüman olacak, acımızı ve korkumuzu tarif edecek sözler bulmakta güçlük çektik.

Yaşanan bu korkunç olayın ardından hislerimize tercüman olacak, acımızı ve korkumuzu tarif edecek sözler bulmakta güçlük çektik.

Olayın ardından tepki gösteren pek çok isim gibi Dilek İmamoğlu da yaşananlar hakkında konuştu.

Olayın ardından tepki gösteren pek çok isim gibi Dilek İmamoğlu da yaşananlar hakkında konuştu.

İmamoğlu tepkisini Birhan Keskin'in "İnsan olan yerlerim acıyor" sözleriyle belirtirken, "Umarım bunların azalacağı günler gerçekten yakındadır. Öyle umut ediyoruz." dedi.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın