Dilek İmamoğlu Son Günlerde Yaşanan Kadın Cinayetleriyle İlgili Konuştu: "İnsan Olan Yerlerim Ağrıyor!"
Dilek İmamoğlu Son Günlerde Yaşanan Kadın Cinayetleriyle İlgili Konuştu: "İnsan Olan Yerlerim Ağrıyor!"
Kaynak: https://x.com/Haber/status/1843040211...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayetleriyle ilgili konuştu. Kadın cinayetlerine Birhan Keskin sözüyle tepki gösteren İmamoğlu, 'Bunun sözlerle dile getirilebilecek bir tarafı yok.' dedi.
Kaynak: Magazin Burada
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Geçtiğimiz gün İstanbul Fatih'te tüm ülkeyi derinden sarsan bir olay yaşanmıştı. Semih Çelik adlı 19 yaşındaki katil, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i canice katletmişti.
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Yaşanan bu korkunç olayın ardından hislerimize tercüman olacak, acımızı ve korkumuzu tarif edecek sözler bulmakta güçlük çektik.
Olayın ardından tepki gösteren pek çok isim gibi Dilek İmamoğlu da yaşananlar hakkında konuştu.
İmamoğlu tepkisini Birhan Keskin'in "İnsan olan yerlerim acıyor" sözleriyle belirtirken, "Umarım bunların azalacağı günler gerçekten yakındadır. Öyle umut ediyoruz." dedi.
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