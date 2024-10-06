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Narin Cinayetinde Önemli Gelişme: Ölüm Yeri ve Saati Kesinlik Kazandı!

Narin Cinayetinde Önemli Gelişme: Ölüm Yeri ve Saati Kesinlik Kazandı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
06.10.2024 - 20:13

Diyarbakır'da katledilerek öldürülen 8 yaşındaki Narin'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Narin'i kimin ya da kimlerin öldürdüğüne dair belirsizlik sürerken, soruşturmayı başından beri takip eden gazeteci Ferit Demir, Narin'in ölüm yeri ve zamanının kesinlik kazandığını açıkladı.

Kaynak: https://halktv.com.tr/gundem/narinin-...
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21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde kaybolan Narin'in ne yazık ki cansız bedenine ulaşılmıştı.

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde kaybolan Narin'in ne yazık ki cansız bedenine ulaşılmıştı.

Narin'i kimin ya da kimlerin öldürdüğüne dair soru işaretleri hala netlik kazanmazken, gazeteci Ferit Demir soruşturmayla ilgili önemli gelişmeleri aktardı.

Narin'i kimin ya da kimlerin öldürdüğüne dair soru işaretleri hala netlik kazanmazken, gazeteci Ferit Demir soruşturmayla ilgili önemli gelişmeleri aktardı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Narin'in evinde topladığı deliler ve deliler üzerinde elde edilen DNA sonuçlarına göre, Narin'in kendi evindeki bir odada ve 15.15'te eve dönmesinden kısa bir süre sonra katledildiği ortaya çıktı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Narin'in evinde topladığı deliler ve deliler üzerinde elde edilen DNA sonuçlarına göre, Narin'in kendi evindeki bir odada ve 15.15'te eve dönmesinden kısa bir süre sonra katledildiği ortaya çıktı.

Ayrıca soruşturma savcılarının elde ettiği bilgilere göre, evdeki delillerin yok edilmesi için pek çok yöntemin kullanıldığı; eşya, kıyafet ve halıların özel yöntemler kullanılarak yıkandığı tespit edildi.

Ayrıca soruşturma savcılarının elde ettiği bilgilere göre, evdeki delillerin yok edilmesi için pek çok yöntemin kullanıldığı; eşya, kıyafet ve halıların özel yöntemler kullanılarak yıkandığı tespit edildi.

Soruşturmada tutuklanan 12 kişi ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan diğer şüphelilerin kullandıkları cep telefonu numaralarını bağlı olduğu GSM operatörlerinden elde edilen HTS kayıtlarının uzman kişiler tarafından yapılan daraltılmış HTS kayıtlarının tespitlerinin tamamlandığı da ortaya çıktı.

Soruşturmada tutuklanan 12 kişi ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan diğer şüphelilerin kullandıkları cep telefonu numaralarını bağlı olduğu GSM operatörlerinden elde edilen HTS kayıtlarının uzman kişiler tarafından yapılan daraltılmış HTS kayıtlarının tespitlerinin tamamlandığı da ortaya çıktı.

Elde edilen daraltılmış HTS kayıtlarına göre, amca Salim Güran'ın Narin 15.15'te eve geldiğinde orada bulunduğu, daha sonra kısa aralıklarla üç kez evden giriş çıkış yaptığı saptandı. Bununla birlikte anne Yüksel Güran ile Salim Güran arasında 15.20 ile 15.35 saatleri arasında üç kez telefon görüşmesi yapıldığı öğrenildi.

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15.15'ten kısa bir süre sonra eve ilk gelen kişinin yenge Hediye Güran olduğu, daha sonra Nevzat Bahtiyar ve Maşallah Güran’ın da eve geldiği tespit edildi.

15.15'ten kısa bir süre sonra eve ilk gelen kişinin yenge Hediye Güran olduğu, daha sonra Nevzat Bahtiyar ve Maşallah Güran’ın da eve geldiği tespit edildi.

Maşallah Güran ve Hediye Güran'ın 15.15 ile 19.00 saatleri arasında sık sık eve giriş çıkış yaptığı ve evde belirlenen standartların üzerinde su kullanıldığı ortaya çıktı. Elde edilen sonuçlara göre, tutuklu ve şüpheli sanıkların savcılık tarafından tekrar sorgulanmasına karar verildiği öğrenildi.

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