Narin Cinayetinde Önemli Gelişme: Ölüm Yeri ve Saati Kesinlik Kazandı!
Narin Cinayetinde Önemli Gelişme: Ölüm Yeri ve Saati Kesinlik Kazandı!
Kaynak: https://halktv.com.tr/gundem/narinin-...
Diyarbakır'da katledilerek öldürülen 8 yaşındaki Narin'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Narin'i kimin ya da kimlerin öldürdüğüne dair belirsizlik sürerken, soruşturmayı başından beri takip eden gazeteci Ferit Demir, Narin'in ölüm yeri ve zamanının kesinlik kazandığını açıkladı.
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21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde kaybolan Narin'in ne yazık ki cansız bedenine ulaşılmıştı.
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Narin'i kimin ya da kimlerin öldürdüğüne dair soru işaretleri hala netlik kazanmazken, gazeteci Ferit Demir soruşturmayla ilgili önemli gelişmeleri aktardı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Narin'in evinde topladığı deliler ve deliler üzerinde elde edilen DNA sonuçlarına göre, Narin'in kendi evindeki bir odada ve 15.15'te eve dönmesinden kısa bir süre sonra katledildiği ortaya çıktı.
Ayrıca soruşturma savcılarının elde ettiği bilgilere göre, evdeki delillerin yok edilmesi için pek çok yöntemin kullanıldığı; eşya, kıyafet ve halıların özel yöntemler kullanılarak yıkandığı tespit edildi.
Soruşturmada tutuklanan 12 kişi ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan diğer şüphelilerin kullandıkları cep telefonu numaralarını bağlı olduğu GSM operatörlerinden elde edilen HTS kayıtlarının uzman kişiler tarafından yapılan daraltılmış HTS kayıtlarının tespitlerinin tamamlandığı da ortaya çıktı.
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15.15'ten kısa bir süre sonra eve ilk gelen kişinin yenge Hediye Güran olduğu, daha sonra Nevzat Bahtiyar ve Maşallah Güran’ın da eve geldiği tespit edildi.
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