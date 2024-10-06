Narin Cinayetinde Önemli Gelişme: Ölüm Yeri ve Saati Kesinlik Kazandı!

Elde edilen daraltılmış HTS kayıtlarına göre, amca Salim Güran'ın Narin 15.15'te eve geldiğinde orada bulunduğu, daha sonra kısa aralıklarla üç kez evden giriş çıkış yaptığı saptandı. Bununla birlikte anne Yüksel Güran ile Salim Güran arasında 15.20 ile 15.35 saatleri arasında üç kez telefon görüşmesi yapıldığı öğrenildi.