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E5'te Tartıştığı Kadını Yolun Ortasında Terk Edip İndiren Sürücüye Motorcular Müdahale Etti

E5'te Tartıştığı Kadını Yolun Ortasında Terk Edip İndiren Sürücüye Motorcular Müdahale Etti

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
06.10.2024 - 19:02

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E5 karayolunda yaşanan olay görenleri hayrete düşürdü. Bir otomobil sürücüsü, tartıştığı kız arkadaşını yolun ortasında indirerek terk etti.

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Kadının çaresizce yürüdüğünü gören motorlu sürücüler, olaya müdahale ederek yardım etmeye çalıştı.

Kadının çaresizce yürüdüğünü gören motorlu sürücüler, olaya müdahale ederek yardım etmeye çalıştı.

Kadın, motorculardan aracın durdurulmasını istedi. Motorcuların yardımıyla otomobil kısa sürede durdurulsa da, kapılarının kilitli olduğu ve sürücünün kadını arabaya almayı reddettiği öğrenildi.

Kadın, motorculardan aracın durdurulmasını istedi. Motorcuların yardımıyla otomobil kısa sürede durdurulsa da, kapılarının kilitli olduğu ve sürücünün kadını arabaya almayı reddettiği öğrenildi.

O anlar👇

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