E5'te Tartıştığı Kadını Yolun Ortasında Terk Edip İndiren Sürücüye Motorcular Müdahale Etti

E5 karayolunda yaşanan olay görenleri hayrete düşürdü. Bir otomobil sürücüsü, tartıştığı kız arkadaşını yolun ortasında indirerek terk etti.
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Kadının çaresizce yürüdüğünü gören motorlu sürücüler, olaya müdahale ederek yardım etmeye çalıştı.
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Kadın, motorculardan aracın durdurulmasını istedi. Motorcuların yardımıyla otomobil kısa sürede durdurulsa da, kapılarının kilitli olduğu ve sürücünün kadını arabaya almayı reddettiği öğrenildi.
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