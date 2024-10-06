Almanya’da Sabah Karanlığında İşe Giden Bir Türk Kadını: "Toplum Olarak Edinmemiz Gereken Özgürlük Bu"

Peş peşe gelen kadın cinayeti haberleriyle tüm ülke yasa boğulurken, toplumsal tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Kan donduran bu olayların ardından, Almanya’da yaşayan bir Türk kadını sabah 04.30’da işe 'korkmadan' giderken kaydettiği bir videoyu sosyal medyada paylaştı.