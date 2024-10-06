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Almanya’da Sabah Karanlığında İşe Giden Bir Türk Kadını: "Toplum Olarak Edinmemiz Gereken Özgürlük Bu"

Almanya’da Sabah Karanlığında İşe Giden Bir Türk Kadını: "Toplum Olarak Edinmemiz Gereken Özgürlük Bu"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
06.10.2024 - 16:41

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Peş peşe gelen kadın cinayeti haberleriyle tüm ülke yasa boğulurken, toplumsal tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Kan donduran bu olayların ardından, Almanya’da yaşayan bir Türk kadını sabah 04.30’da işe 'korkmadan' giderken kaydettiği bir videoyu sosyal medyada paylaştı.

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Sabah vardiyasına giderken, karanlık saatlerde sokakta tek başına yürüyen genç kadın, kendini güvende hissettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Şu an saat 04.30, sabah vardiyasına gidiyorum. Yolda çok insan yok ama sıkıntı olmuyor. Hatta arkamda bağrışanlar var ama onların bana bir şey yapamayacaklarını biliyorum."

Sabah vardiyasına giderken, karanlık saatlerde sokakta tek başına yürüyen genç kadın, kendini güvende hissettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Şu an saat 04.30, sabah vardiyasına gidiyorum. Yolda çok insan yok ama sıkıntı olmuyor. Hatta arkamda bağrışanlar var ama onların bana bir şey yapamayacaklarını biliyorum."

Videonun devamında, Türkiye'de yaşadığı dönemlerde aynı saatlerde sokakta yürürken hissettiği gerginliği paylaştı ve ekledi: "Almanya’da geç saatte, karanlıkta korkmadan işe gidebiliyorum. Toplum olarak edinmemiz gereken özgürlük işte bu."

Videonun devamında, Türkiye'de yaşadığı dönemlerde aynı saatlerde sokakta yürürken hissettiği gerginliği paylaştı ve ekledi: "Almanya’da geç saatte, karanlıkta korkmadan işe gidebiliyorum. Toplum olarak edinmemiz gereken özgürlük işte bu."

Videonun tamamı için👇

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