Almanya’da Sabah Karanlığında İşe Giden Bir Türk Kadını: "Toplum Olarak Edinmemiz Gereken Özgürlük Bu"

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Sabah vardiyasına giderken, karanlık saatlerde sokakta tek başına yürüyen genç kadın, kendini güvende hissettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Şu an saat 04.30, sabah vardiyasına gidiyorum. Yolda çok insan yok ama sıkıntı olmuyor. Hatta arkamda bağrışanlar var ama onların bana bir şey yapamayacaklarını biliyorum."
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Videonun devamında, Türkiye'de yaşadığı dönemlerde aynı saatlerde sokakta yürürken hissettiği gerginliği paylaştı ve ekledi: "Almanya’da geç saatte, karanlıkta korkmadan işe gidebiliyorum. Toplum olarak edinmemiz gereken özgürlük işte bu."
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