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CHP'nin Asgari Ücret İçin İstediği Rakam Belli Oldu: "Gerekli Adımları Atacağız"

CHP'nin Asgari Ücret İçin İstediği Rakam Belli Oldu: "Gerekli Adımları Atacağız"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.10.2024 - 19:34

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 yılı asgari ücreti için ilk rakamı verdi. Özel, asgari ücretin 25 bin lira olması için gerekli adımları atacaklarını söyledi. Asgari ücret son olarak bu yılın başında yapılan zamla 17 bin 2 liraya çıkmıştı. 

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Türkiye'de milyonlarca insanın merakla beklediği 2025 yılı asgari ücreti için görüşmeler aralık ayında başlayacak. Asgari ücretin bu yıl temmuz ayında yüksek enflasyona rağmen zam almaması görüşmeleri daha kritik hale getirmiş durumda.

Türkiye'de milyonlarca insanın merakla beklediği 2025 yılı asgari ücreti için görüşmeler aralık ayında başlayacak. Asgari ücretin bu yıl temmuz ayında yüksek enflasyona rağmen zam almaması görüşmeleri daha kritik hale getirmiş durumda.

Son yapılan belediye seçimlerinde iktidardaki AK Parti'yi oy oranı olarak geride bırakan CHP'den asgari ücret için ilk rakam da bugün geldi.

Son yapılan belediye seçimlerinde iktidardaki AK Parti'yi oy oranı olarak geride bırakan CHP'den asgari ücret için ilk rakam da bugün geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki bir firmada çalışan metal işçilerine yaptığı ziyarette, 2025 yılı asgari ücreti için 25 bin liralık rakam telaffuz etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki bir firmada çalışan metal işçilerine yaptığı ziyarette, 2025 yılı asgari ücreti için 25 bin liralık rakam telaffuz etti.

Özgür Özel şu ifadeleri kullandı: 

“Bu yıl, asgari ücretin 25 bin lira olmasını sağlamak için gereken adımları atmamız gerekiyor.”

Asgari ücret son olarak bu yılın başında yapılan zamla 17 bin 2 liraya çıkmıştı. Açlık sınırı ise daha eylül ayında 19 bin 830 liraya ulaşarak asgari ücretin 2 bin 828 lira üstüne çıkmıştı.

Asgari ücret son olarak bu yılın başında yapılan zamla 17 bin 2 liraya çıkmıştı. Açlık sınırı ise daha eylül ayında 19 bin 830 liraya ulaşarak asgari ücretin 2 bin 828 lira üstüne çıkmıştı.

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