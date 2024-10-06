CHP'nin Asgari Ücret İçin İstediği Rakam Belli Oldu: "Gerekli Adımları Atacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 yılı asgari ücreti için ilk rakamı verdi. Özel, asgari ücretin 25 bin lira olması için gerekli adımları atacaklarını söyledi. Asgari ücret son olarak bu yılın başında yapılan zamla 17 bin 2 liraya çıkmıştı.

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