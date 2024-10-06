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İsrail, Beyrut'u Vurmaya Devam Ediyor, Ölü Sayısı 2000'e Yaklaştı

İsrail, Beyrut'u Vurmaya Devam Ediyor, Ölü Sayısı 2000'e Yaklaştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
06.10.2024 - 22:55 Son Güncelleme: 06.10.2024 - 23:27

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını genişlettiği 23 Eylül'den bu yana 'en şiddetli saldırılarından' birinin yaşandığı gece saatlerinde, İsrail savaş uçakları başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesindeki çeşitli alanlara 30'dan fazla hava saldırısı düzenledi.

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Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 30'dan fazla hava saldırısı düzenlediği ve bu gece saatlerinde İsrail'in bu bölgeye yönelik en şiddetli saldırılarını gerçekleştirdiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 30'dan fazla hava saldırısı düzenlediği ve bu gece saatlerinde İsrail'in bu bölgeye yönelik en şiddetli saldırılarını gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail'in Es-Safir ve Burc el-Baracine bölgelerini, havalimanı yolu üzerindeki bir benzin istasyonunu, Amerikan Mahallesi ve Gubeyri bölgesindeki bazı binaları ve birçok noktayı hedef aldığı kaydedildi.

İsrail'in Es-Safir ve Burc el-Baracine bölgelerini, havalimanı yolu üzerindeki bir benzin istasyonunu, Amerikan Mahallesi ve Gubeyri bölgesindeki bazı binaları ve birçok noktayı hedef aldığı kaydedildi.

İsrail'in Beyrut'taki Dahiye bölgesini ikinci bir Gazze'ye dönüştürmek istediği söylenirken ölü sayısının kısa sürede iki bini bulduğu söyleniyor.

İsrail'in Beyrut'taki Dahiye bölgesini ikinci bir Gazze'ye dönüştürmek istediği söylenirken ölü sayısının kısa sürede iki bini bulduğu söyleniyor.

1.2 milyon insan yerinden edilirken bölgede kaç kişinin enkaz altında yaşamını yitirdiği ya da yaşam mücadelesi verdiği ise bilinmiyor.

1.2 milyon insan yerinden edilirken bölgede kaç kişinin enkaz altında yaşamını yitirdiği ya da yaşam mücadelesi verdiği ise bilinmiyor.

Yangın yerine dönen Beyrut'tan görüntüler:

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