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TikTok Fenomeni Emir Kutlu, Son 1 Ay İçinde Ülkemizde Yaşanan Kan Dondurucu Olaylara Böyle Tepki Gösterdi

TikTok Fenomeni Emir Kutlu, Son 1 Ay İçinde Ülkemizde Yaşanan Kan Dondurucu Olaylara Böyle Tepki Gösterdi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
06.10.2024 - 20:07

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Ülkemizde yaşanan trajik olaylar, toplumu derin bir yasa boğarken, TikTok fenomeni @emirkutlu30, tepkisini dikkat çekici bir şekilde dile getirdi. Diyarbakır’da kaybolduktan sonra cansız bedeni dere kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin'in yasını henüz tutamadan, Fatih'te canice katledilen İkbal Uzunel ve Ayşenur Halil’in ölüm haberleriyle bir kez daha sarsıldık.

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Bu trajik olaylara tepkisini sosyal medya üzerinden dile getiren @emirkutlu30, "Öldükten sonra bile asla unutulmayacak bir insan mı olmak istiyorsun? Sana bir tavsiye vereceğim. Ülkede son 1 ayda yaşanan olayları al, kitap yaz. Olduğu gibi tek tek anlat. Sen tarihin en iyi distopik yazarı olursun." ifadelerini kullandı.

Bu trajik olaylara tepkisini sosyal medya üzerinden dile getiren @emirkutlu30, "Öldükten sonra bile asla unutulmayacak bir insan mı olmak istiyorsun? Sana bir tavsiye vereceğim. Ülkede son 1 ayda yaşanan olayları al, kitap yaz. Olduğu gibi tek tek anlat. Sen tarihin en iyi distopik yazarı olursun." ifadelerini kullandı.

Daha sonra, "Ülkenin son 1 aydaki hali kan dondurucu..." diyerek, yaşananların dehşet verici olduğunu vurguladı.

Daha sonra, "Ülkenin son 1 aydaki hali kan dondurucu..." diyerek, yaşananların dehşet verici olduğunu vurguladı.

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