TikTok Fenomeni Emir Kutlu, Son 1 Ay İçinde Ülkemizde Yaşanan Kan Dondurucu Olaylara Böyle Tepki Gösterdi

Ülkemizde yaşanan trajik olaylar, toplumu derin bir yasa boğarken, TikTok fenomeni @emirkutlu30, tepkisini dikkat çekici bir şekilde dile getirdi. Diyarbakır’da kaybolduktan sonra cansız bedeni dere kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin'in yasını henüz tutamadan, Fatih'te canice katledilen İkbal Uzunel ve Ayşenur Halil’in ölüm haberleriyle bir kez daha sarsıldık.