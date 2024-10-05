Kelimelerin Kifayetsiz Kaldığı O Noktadayız! Bir Genç Kadın Hemcinslerine Tacizden Korunma Taktiği Verdi

Dün ülkemizde yaşanan korkunç olay hepimizi derinden etkiledi. Semih Çelik adlı cani Ayşenur ve İkbal adında 19 yaşındaki iki genç kadını katletti. Ne yazık ki her geçen gün yüreklerimizi dağlayacak yeni haberler alır olduk. Hal böyle olunca bir genç kadın da tacize uğramamak adına yapılabilecekleri anlattı.