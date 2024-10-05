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Kelimelerin Kifayetsiz Kaldığı O Noktadayız! Bir Genç Kadın Hemcinslerine Tacizden Korunma Taktiği Verdi

Kelimelerin Kifayetsiz Kaldığı O Noktadayız! Bir Genç Kadın Hemcinslerine Tacizden Korunma Taktiği Verdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
05.10.2024 - 16:49

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Dün ülkemizde yaşanan korkunç olay hepimizi derinden etkiledi. Semih Çelik adlı cani Ayşenur ve İkbal adında 19 yaşındaki iki genç kadını katletti. Ne yazık ki her geçen gün yüreklerimizi dağlayacak yeni haberler alır olduk. Hal böyle olunca bir genç kadın da tacize uğramamak adına yapılabilecekleri anlattı.

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Artık iyi kötü fark etmeksizin herkesten şüphelenir olduğumuz için genç kadın da yanına gelen yaşlı bir adamın “İyi misin” sorusuna, “Birini bıçakladım az önce, polise ihbar edeceğim öncesinde biraz bekliyorum.” yanıtını vererek uzaklaşmasını sağladığını anlattı.

Artık iyi kötü fark etmeksizin herkesten şüphelenir olduğumuz için genç kadın da yanına gelen yaşlı bir adamın “İyi misin” sorusuna, “Birini bıçakladım az önce, polise ihbar edeceğim öncesinde biraz bekliyorum.” yanıtını vererek uzaklaşmasını sağladığını anlattı.

Ardından ise “Allah korusun ama böyle bir durumda deli taklidi, cin girmiş taklidi de yapabilirsiniz” dedi.

Ardından ise “Allah korusun ama böyle bir durumda deli taklidi, cin girmiş taklidi de yapabilirsiniz” dedi.

İşte o anlar 👇

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