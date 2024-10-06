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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak İstifa Etti

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak İstifa Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
06.10.2024 - 22:14

Ligde zor günler geçiren Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak istifa etti. Sancak istifa etmeyeceğini ve algı operasyonlarına teslim olmayacağını söylemişti.

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Adana Demirspor başkanı Murat Sancak istifa etti ve yerine birini "atadı". Sancak, takımının Samsunspor mağlubiyetinin ardından kararını sosyal medyada duyurdu.

Adana Demirspor başkanı Murat Sancak istifa etti ve yerine birini "atadı". Sancak, takımının Samsunspor mağlubiyetinin ardından kararını sosyal medyada duyurdu.

Adana Demirspor taraftarının uzun süredir devam eden istifa çağrılarını art niyetli bulan Sancak istifa etmeyeceğini söylüyordu.

Adana Demirspor taraftarının uzun süredir devam eden istifa çağrılarını art niyetli bulan Sancak istifa etmeyeceğini söylüyordu.

Hafta içinde istifa sorularını yanıtlayan Sancak, "50 milyon Euro'su olan hemen bana ulaşsın, devredeceğim. Söz veriyorum. Yoksa herkes işine baksın. Bu takımı bırakmayacağım" dedi.

Hafta içinde istifa sorularını yanıtlayan Sancak, "50 milyon Euro'su olan hemen bana ulaşsın, devredeceğim. Söz veriyorum. Yoksa herkes işine baksın. Bu takımı bırakmayacağım" dedi.

Bu akşam Murat Sancak'tan yapılan yazılı açıklamada, "7 Ekim tarihi itibariyle Adana Demirspor Başkanlık görevine Bedirhan Duran atanmıştır." dendi.

Bu akşam Murat Sancak'tan yapılan yazılı açıklamada, "7 Ekim tarihi itibariyle Adana Demirspor Başkanlık görevine Bedirhan Duran atanmıştır." dendi.
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