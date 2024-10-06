Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak İstifa Etti
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak İstifa Etti
Ligde zor günler geçiren Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak istifa etti. Sancak istifa etmeyeceğini ve algı operasyonlarına teslim olmayacağını söylemişti.
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Adana Demirspor başkanı Murat Sancak istifa etti ve yerine birini "atadı". Sancak, takımının Samsunspor mağlubiyetinin ardından kararını sosyal medyada duyurdu.
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Adana Demirspor taraftarının uzun süredir devam eden istifa çağrılarını art niyetli bulan Sancak istifa etmeyeceğini söylüyordu.
Hafta içinde istifa sorularını yanıtlayan Sancak, "50 milyon Euro'su olan hemen bana ulaşsın, devredeceğim. Söz veriyorum. Yoksa herkes işine baksın. Bu takımı bırakmayacağım" dedi.
Bu akşam Murat Sancak'tan yapılan yazılı açıklamada, "7 Ekim tarihi itibariyle Adana Demirspor Başkanlık görevine Bedirhan Duran atanmıştır." dendi.
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