Volkan Demirel'den Güldüren YouTube Premium İtirafı: "Reklam İzliyorum"
Volkan Demirel'den Güldüren YouTube Premium İtirafı: "Reklam İzliyorum"
Volkan Demirel, Tümer Metin ve Ümit Karan'ın TV100'de yayınlanan programında dün akşam gerçekleşen bir diyalog, sosyal medyada gündem haline geldi.
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Üçlünün dünkü programında yaşanan bir olay, stüdyoda kahkahaların havada uçuşmasına neden oldu. Konu, para ödenerek reklamsız izlenen YouTube Premium üyeliğiydi.
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Volkan Demirel, "Bazen uykum kaçıyor, programın tekrarını izliyorum. İzlerken diyorum ki, 'Biz 2 saat konuşmadık mı? 2.5 saat sürmüş.' Ama 'atla'yı öğrendim" şeklinde bir ifade kullandı.
Tümer Metin, premium üyeliği olduğunu iddia ederken, telefonu alan Ümit Karan, "Aha parasız... Reklam çıktı. Bunlar böyle zengin oluyor Ersin. YouTube'a nasıl üye olmazsın?" şeklinde tepki gösterdi.
O sırada Volkan Demirel'in, "Ersin ağabey, bana premium üyelik alır mısın?" dediği duyuldu. Bu ifadeden sonra yaşananlar, stüdyoda eğlenceli anların ortaya çıkmasına neden oldu.
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