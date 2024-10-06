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3.Lig'de Adar Aygür'den Messi'yi Kıskandıran Maradona'yı Hatırlatan Gol

3.Lig'de Adar Aygür'den Messi'yi Kıskandıran Maradona'yı Hatırlatan Gol

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
06.10.2024 - 19:43

3. Lig 1 Grup'ta Kahramanmaraş - Kütahyaspor maçında Adar Aygür jeneriklik bir gole imza attı.

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Kahramanmaraş'ın bugün Kütahyaspor'u ağırladığı maçta alt ligler için unutulmaz bir gole imza atıldı.

Kahramanmaraş'ın bugün Kütahyaspor'u ağırladığı maçta alt ligler için unutulmaz bir gole imza atıldı.

Kahramanmaraş Spor'un Kütahyaspor'u 1-0'la geçtiği maçta 20 yaşındaki Adar Aygür golü şimdiden sezonun en çok konuşulan gollerinden biri olacak.

Kahramanmaraş Spor'un Kütahyaspor'u 1-0'la geçtiği maçta 20 yaşındaki Adar Aygür golü şimdiden sezonun en çok konuşulan gollerinden biri olacak.

Adar Aygür'ün şık golü:

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