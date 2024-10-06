Osimhen Kızının Doğum Gününü Bile Galatasaray'daki Fotoğraflarıyla Kutladı
Osimhen Kızının Doğum Gününü Bile Galatasaray'daki Fotoğraflarıyla Kutladı
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Osimhen, sosyal medya hesaplarından kızı Haly'nin doğum gününü kutladı. Nijeryalı futbolcunun paylaşımında yine sarı-kırmızı formayla olan fotoğraflarını kullanması dikkat çekti.
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Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Osimhen, kısa sürede yeni kulübüyle çok güçlü bir bağ kurdu.
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25 yaşındaki oyuncu, yıllardır Galatasaray'da oynuyormuş gibi davranmasıyla taraftarların kalbini kazandı.
Yıldız isim, kızı Haly'nin yeni yaşına dair yaptığı paylaşımlarda yeni takımındaki ilk anlarına yer verdi.
Osimhen'in paylaşımı 👇
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