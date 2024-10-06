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Osimhen Kızının Doğum Gününü Bile Galatasaray'daki Fotoğraflarıyla Kutladı

Osimhen Kızının Doğum Gününü Bile Galatasaray'daki Fotoğraflarıyla Kutladı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
06.10.2024 - 16:05

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Osimhen, sosyal medya hesaplarından kızı Haly'nin doğum gününü kutladı. Nijeryalı futbolcunun paylaşımında yine sarı-kırmızı formayla olan fotoğraflarını kullanması dikkat çekti.

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Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Osimhen, kısa sürede yeni kulübüyle çok güçlü bir bağ kurdu.

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Osimhen, kısa sürede yeni kulübüyle çok güçlü bir bağ kurdu.

25 yaşındaki oyuncu, yıllardır Galatasaray'da oynuyormuş gibi davranmasıyla taraftarların kalbini kazandı.

25 yaşındaki oyuncu, yıllardır Galatasaray'da oynuyormuş gibi davranmasıyla taraftarların kalbini kazandı.

Yıldız isim, kızı Haly'nin yeni yaşına dair yaptığı paylaşımlarda yeni takımındaki ilk anlarına yer verdi.

Yıldız isim, kızı Haly'nin yeni yaşına dair yaptığı paylaşımlarda yeni takımındaki ilk anlarına yer verdi.

Osimhen'in paylaşımı 👇

Osimhen'in paylaşımı 👇

'Bu yeni dönemde çocuğuma bir yıl daha verdiğin için Tanrı'ya şükürler olsun. Umuyorum ki bu yıl hayatımızda senin iyiliklerinin pek çok örneğiyle anılacak, ona lütfun, nezaketin ve sonsuz merhametinle yağdırmaya devam et, onu doğru yolda tut ve zararlı güçlerden uzak tut AMİN! 

DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN AŞKIM 😍 🎂🥹❤️'

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