Osimhen Kızının Doğum Gününü Bile Galatasaray'daki Fotoğraflarıyla Kutladı

'Bu yeni dönemde çocuğuma bir yıl daha verdiğin için Tanrı'ya şükürler olsun. Umuyorum ki bu yıl hayatımızda senin iyiliklerinin pek çok örneğiyle anılacak, ona lütfun, nezaketin ve sonsuz merhametinle yağdırmaya devam et, onu doğru yolda tut ve zararlı güçlerden uzak tut AMİN!

DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN AŞKIM 😍 🎂🥹❤️'