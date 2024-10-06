Girona - Athletic Bilbao Maçında Gazzaniga Kurtardığı Penaltılarla Damga Vurdu
Girona - Athletic Bilbao Maçında Gazzaniga Kurtardığı Penaltılarla Damga Vurdu
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Girona'nın evinde Athletic Bilbao'yu ağırladığı maç ilginç bir sona şahitlik etti. 2-1 biten maça penaltılar damga vurdu.
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Maçta Girona kalecisi Paulo Gazzaniga 58 dakikalık bölümde üç penaltı kurtarışına imza attı. Gazzaniga'nın bu yoğun çabasının ardından Girona ise eline gelen fırsatı değerlendirdi.
Bu kurtarışların ilki maç 0-0'ken diğer ikisi ise maç 1-1'ken gerçekleşti.
Gazzaniga'nın kurtardığı üç penaltı karşısında Girona da 90+9'da Stuani'nin penaltı golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
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