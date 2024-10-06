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Girona - Athletic Bilbao Maçında Gazzaniga Kurtardığı Penaltılarla Damga Vurdu

Girona - Athletic Bilbao Maçında Gazzaniga Kurtardığı Penaltılarla Damga Vurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
06.10.2024 - 17:38

İspanya'da La Liga maçında Girona evinde Athletic Bilbao'yla karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maça penaltılar ve kaleci Gazzaniga damga vurdu.

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Girona'nın evinde Athletic Bilbao'yu ağırladığı maç ilginç bir sona şahitlik etti. 2-1 biten maça penaltılar damga vurdu.

Girona'nın evinde Athletic Bilbao'yu ağırladığı maç ilginç bir sona şahitlik etti. 2-1 biten maça penaltılar damga vurdu.

Maçta Girona kalecisi Paulo Gazzaniga 58 dakikalık bölümde üç penaltı kurtarışına imza attı. Gazzaniga'nın bu yoğun çabasının ardından Girona ise eline gelen fırsatı değerlendirdi.

Maçta Girona kalecisi Paulo Gazzaniga 58 dakikalık bölümde üç penaltı kurtarışına imza attı. Gazzaniga'nın bu yoğun çabasının ardından Girona ise eline gelen fırsatı değerlendirdi.

Bu kurtarışların ilki maç 0-0'ken diğer ikisi ise maç 1-1'ken gerçekleşti.

Bu kurtarışların ilki maç 0-0'ken diğer ikisi ise maç 1-1'ken gerçekleşti.

Gazzaniga'nın kurtardığı üç penaltı karşısında Girona da 90+9'da Stuani'nin penaltı golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Gazzaniga'nın kurtardığı üç penaltı karşısında Girona da 90+9'da Stuani'nin penaltı golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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