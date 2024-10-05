Burak Yılmaz'ı da Dolandırmışlar: Arsa Diye Dağ Satmışlar
Burak Yılmaz'ı da Dolandırmışlar: Arsa Diye Dağ Satmışlar
Eski Kayserispor teknik direktörü Burak Yılmaz, geçmişte başına gelen dolandırıcılık olayını anlattı. Fenerbahçe'de oynadığı dönem yaşadığı dolandırıcılığı anlatan Burak Yılmaz 'ölü yatırımından' bahsetti.
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Kayserispor'dan ayrılan Burak Yılmaz'ın geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportaj gündem oldu. Genç teknik adam, Fenerbahçe forması giydiği dönemde yaşadığı dolandırıcılık olayını detaylarıyla anlattı.
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Dolandırılma sürecini anlatan Burak Yılmaz, "Fenerbahçe'de oynuyorum, 23 yaşındayım. Bir gün bizim tüm takım aynı odadan çıkıyor, bende Selçuk Şahin'e 'Hayırdır abi' dedim. O da 'Gel arsa alıyoruz' dedi." diyerek anlattı.
Satıcının "En güzel yeri sana ayırdım" diyerek satış yaptığını söyleyen Burak Yılmaz, yıllar sonra babasının arsaya bakmaya gittiğinde yaşadıkları şoku anlattı.
Burak Yılmaz, "Babam bir gün dedi ki 'Gideyim şu arsaya bakayım.' Ben de tamam baba dedim. Babam beni aradı 'Oğlum sana dağ satmışlar, ayıp dedi.' Şuanda bile arsa o zaman aldığım paranın 10'da 1'i bile değil" dedi.
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