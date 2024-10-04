Galatasaray'ın Yıldızı Icardi ve Wanda Nara İçin Yeniden Aşk İddiası Geldi
Galatasaray'ın Yıldızı Icardi ve Wanda Nara İçin Yeniden Aşk İddiası Geldi
Çalkantılı aşk hikayeleriyle magazin gündeminden düşmeyen ikili Mauro Icardi ve Wanda Nara için yeniden barışma iddiası gündeme geldi.
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Mauro Icardi kısa süre önce Wanda Nara'dan ayrılmış ve performans düşüklüğü ile moral bozukluğunun bununla alakalı olduğu iddia edilmişti.
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Wanda Nara'nın eski eşi Maxi Lopez ile fotoğrafları, çocukları Arjantin'de okula başlatması derken bu aşkın artık bittiği iddia edilmişti ama olmadı.
Gazeteci Haluk Yürekli ikili arasında yeniden bir aşk başladığını iddia etti. Yürekli'nin iddialarına göre Wanda Nara bu ikiliye bir şans daha vermiş görünüyor.
Haluk Yürekli, “Mauro Icardi ile Wanda Nara barıştı. Wanda Nara'nın önümüzdeki günlerde çocuklarıyla birlikte İstanbul'a gelmesi bekleniyor" dedi.
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