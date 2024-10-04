Kerem Aktürkoğlu'na Harry Potter Lakabını Fatih Terim Vermiş
Kerem Aktürkoğlu'na Harry Potter Lakabını Fatih Terim Vermiş
Kick'te yayın açan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, Harry Potter lakabıyla ilgili gelen soruya güldüren bir cevap verdi. Lakabın başlangıcında Fatih Terim'in olduğu ortaya çıktı.
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Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Kick'te yayın açarak hem oyun oynadı hem de hayranlarıyla sohbet etme şansı buldu.
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"Harry Potter lakabı nasıl ortaya çıktı?" sorusuna cevap veren Kerem, lakabın başlangıcında Fatih Terim'in olduğunu söyledi.
Medya Sorumlusu Eray Abi beni görünce, “Hocam, Harry de yemek yiyormuş” dedi. Fatih Hoca da klasik kıvrak zekasıyla, “bir sihrini göremedik” dedi.
Paylaştığı fotoğrafın da bunu desteklediğini söyleyen Kerem, bilerek bu şekilde yönlendiklerini söyledi.
Kerem'in güldüren Harry Potter anısı:
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