Rusya'yı Uluslararası Futboldan Men Eden FIFA'ya "İsrail'i Men Et" Çağrısı
Rusya'yı Uluslararası Futboldan Men Eden FIFA'ya "İsrail'i Men Et" Çağrısı
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Fransa'da solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden Milletvekili Thomas Portes, FIFA'nın İsrail'i tüm uluslararası futbol müsabakalarından men etmesi amacıyla change.org sitesinde bir imza kampanyası başlattı.
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Kampanyanın açıklamasında, dünyanın 11 aydır Gazze'de süregelen bir soykırıma tanıklık ettiği vurgulandı. Ayrıca, bu soykırımın, bölgede onlarca yıldır devam eden işgal ve abluka çerçevesinde gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.
Bölgede 92 Filistinli futbolcunun yaşamını yitirdiği ve Gazze'deki spor için kullanılan altyapının tamamen harabeye döndüğü aktarılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rusya ve Belarus'un uluslararası spor müsabakalarından men edildiği anımsatıldı.
Avrupa ve Kuzey Afrika'dan kamuya mal olmuş birçok ismin desteklediği kampanyaya imza atanlar arasında LFI Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Belçikalı Milletvekili Malik Ben Achour, Faslı futbolcu Ouidad Elma ve Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis da bulunuyor.
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