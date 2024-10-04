Süper Lig'e Geri Dönen "BAY Geçmek" Ne Demek?

Fenerbahçe bu haftayı BAY geçen takım olduğu için haftayı maç yapmadan tamamlayacak. Süper Lig'deki takım sayısı 'tek' olunca her hafta bir takım BAY oluyor. Peki bu BAY kelimesi ya da 'BAY Geçmek' ne anlama geliyor?