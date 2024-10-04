Süper Lig'e Geri Dönen "BAY Geçmek" Ne Demek?
Süper Lig'e Geri Dönen "BAY Geçmek" Ne Demek?
Fenerbahçe bu haftayı BAY geçen takım olduğu için haftayı maç yapmadan tamamlayacak. Süper Lig'deki takım sayısı 'tek' olunca her hafta bir takım BAY oluyor. Peki bu BAY kelimesi ya da 'BAY Geçmek' ne anlama geliyor?
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Süper Lig bu sezon 19 takımla oynanıyor. Haftalık 9 eşleşmenin olduğu ligde bir takım boşta kalıyor.Bu takım da haftayı "BAY geçerek" yoluna devam ediyor.
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Peki hepimizin kullandığı ve bildiği BAY geçmek lafı nereden geliyor ve tam olarak anlamı ne? Bu konu sorulduğunda ise cevaplar pek de net olmuyor.
Önce sözlük anlamına bakalım: Turnuvalarda veya liglerde takım sayısı tek olduğunda, her hafta bir takım maç yapmadan geçer. Bu duruma "BAY geçmek" denir.
Bize "BAY geçmek" olarak gelen tabirin kökeni birçok futbol teriminde olduğu gibi İngilizce'den geliyor. Birebir çeviriye yakın olduğu için de bizde anlam olarak zihinde oturmasa da günlük dile yerleşmiş durumda.
İngilizce'deki "pass by" terimi, Türkçeye "bay geçmek" olarak geçmiştir. "Pass by" ifadesi "geçmek" anlamına gelir ve spor bağlamında "by" kelimesini de içeren bu kullanım, "bay" şeklinde ifade edilir.
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